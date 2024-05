Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn lần thứ 70

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã bàn và cho ý kiến vào những nội dung như: Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đồi Khau Mạ, huyện Chợ Đồn. Phương án điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ trương lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình MTQG. Chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất giấy và bột giấy tẩy trắng Hitech, công nghệ cơ khí hoá học không sử dụng clo.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến khoáng sản thạch anh. Tiếp nhận Dự án thiết lập và vận hành thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024-2027, do tổ chức Room to Read tài trợ. Chủ trương triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Kạn. Báo cáo tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (tháng 4/2024). Phân công lãnh đạo theo dõi các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung.

Hội nghị cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Báo cáo công tác của Thường trực Tỉnh ủy từ Kỳ họp lần thứ 68 đến 70 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền./.