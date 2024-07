Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ 17 (mở rộng)

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt vụ xuân được trên 2.451ha, đạt 101% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 10.677 tấn, đạt 107% kế hoạch.

Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi diện tích đất canh tác lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao được 136ha, đạt 237% chỉ tiêu Nghị quyết; phát triển mới 51ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết; phát triển mới 352ha cây trồng có lợi thế, cây trồng có giá trị kinh tế, đạt 176% chỉ tiêu Nghị quyết.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt trên 389 tỷ đồng, đạt 50,5% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 27,9% so với cùng kỳ… Tổng đàn vật nuôi được duy trì và phát triển ổn định; đàn đại gia súc duy trì trên 16.800 con, đạt 81% chỉ tiêu Nghị quyết; đàn lợn có trên 51.000 con, đạt 79% chỉ tiêu Nghị quyết. Diện tích trồng rừng mới, trồng rừng sau khai thác thực hiện được hơn 377ha, đạt 137% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 296% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 6.053/15.000 triệu đồng, đạt 40% chỉ tiêu Nghị quyết, bằng 87,4% so với cùng kỳ…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác an sinh xã hội được thường xuyên quan tâm thực hiện tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác 6 tháng đầu năm của huyện Pác Nặm vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Chỉ tiêu thu ngân sách, kết nạp đảng viên mới đạt thấp; tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra; phát triển chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô còn nhỏ lẻ. Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các chương trình MTQG còn chậm, chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện Pác Nặm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG, giải ngân vốn xây dựng cơ bản; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2024 đã đề ra./.