Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, Hợp tác xã năm 2024

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Kạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM), trong đó có 03 chi nhánh NHTM Nhà nước, 02 chi nhánh NHTMCP với 07 chi nhánh NHTM huyện và 27 phòng giao dịch huyện, 108 điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn; 01 Phòng Giao dịch Bắc Kạn thuộc Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, tổng huy động vốn trên địa bàn tỉnh đạt 14.782 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 31/12/2023. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm tỷ trọng lớn (11.243 tỷ đồng); huy động vốn từ các tổ chức kinh tế đạt 3.512 tỷ đồng, chiếm 23,8%. Tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn đến 31/7/2024 đạt 14.385 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng của các Chi nhánh NHTM đến 31/7/2024 đạt 11.024 tỷ đồng, chiếm 76,6% trong tổng dư nợ, tăng 15,3% so với cuối năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, trọng tâm là triển khai Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai nhiệm vụ, công tác ngân hàng, hoạt động tín dụng tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng 2024.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay đối với doanh nghiệp, HTX là 2.860 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 1.872 tỷ đồng; tổng dư nợ đối với doanh nghiệp, HTX đến 31/7/2024 là 4.937 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 35,3% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp, HTX chiếm 2,05%.

Tại Hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp, HTX đã phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp, HTX trong tiếp cận vốn, lãi suất cho vay cũng như các cơ chế, chính sách tín dụng hiện nay. Các HTX cũng nêu ra những khó khăn đối với các HTX mới thành lập khó tiếp cận vốn, các thủ tục để vay vốn và tài sản thế chấp. Đại diện các doanh nghiệp cũng nêu một số ý kiến về việc thẩm định hồ sơ vay vốn, vấn đề trừ phí trên tài khoản, mua bảo hiểm đối với các món vay...

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 450 HTX, tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có khoảng 29 HTX tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng. Qua khảo sát nhu cầu vốn cho các HTX trên địa bàn tỉnh cần 700 – 800 tỷ đồng. Đại biểu nêu những kiến nghị, đề xuất đối với ngành ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và HTX.

Tại hội nghị, các ngân hàng đã cung cấp nhiều thông tin về các gói tín dụng ưu đãi đã và đang triển khai dành cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong năm 2024, đồng thời trực tiếp giải đáp, làm rõ hơn những vấn đề doanh nghiệp, HTX nêu. Theo đó, ngành Ngân hàng Bắc Kạn luôn đáp ứng tốt nguồn vốn cho vay, đảm bảo không để doanh nghiệp, HTX phải chờ đợi. Tuy nhiên bên cạnh đó các doanh nghiệp, HTX cần phải minh bạch, công khai và thực hiện đầy đủ các quy định đảm bảo hồ sơ vay vốn; hoạt động của các HTX phải có phương án sản xuất, sổ sách kế toán đúng quy định.

Bên cạnh trả lời những vướng mắc của doanh nghiệp, HTX, đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã giải thích chi tiết, cụ thể các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh thực thi các chính sách của Nhà nước một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

Ngành ngân hàng mong muốn doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh cùng chia sẻ trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng, đồng thời tiếp thu toàn bộ những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX để kịp thời có những chỉ đạo hiệu quả các cơ chế liên quan tới chính sách tín dụng và trong công tác điều hành, qua đó để nguồn vốn của ngân hàng đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.