Hội thảo lấy ý kiến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

BBK - Chiều 15/5, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin lấy ý kiến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn; cùng dự có các đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương và các phòng thuộc Công an tỉnh…

Đồng chí Hà Sỹ Huân, ĐBQH tỉnh Bắc Kạn thông tin về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại Hội thảo, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Huân đã thông tin về nội dung chương trình kỳ họp và các dự án luật được xem xét thông qua, hoặc cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 20/5/2024 và bế mạc vào ngày 28/6/2024. Theo thông lệ, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian của kỳ họp cho công tác lập pháp, trong đó sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 11 dự án luật.

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo trình Quốc hội 06 dự án luật, trong đó trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến 02 dự án luật gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông qua 04 dự án luật (nếu đủ điều kiện) gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đại biểu huyện Chợ Mới tham luận tại Hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo đã tham gia thảo luận, bày tỏ đồng tình, nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng, ban hành các dự án luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác hiện nay. Trong đó, nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án Luật đối với vai trò của xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh với công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao các tham luận tâm huyết của đại biểu tại hội thảo, đồng thời khẳng định đây là cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, để các ĐBQH nghiên cứu, tham gia thảo luận tại kỳ họp tới. Đồng chí mong muốn các sở, ngành, đơn vị tiếp tục quan tâm gửi ý kiến đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian tới.

Về phía Công an tỉnh, Đại tá Hà Văn Tuyên cảm ơn sự phối hợp của Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tổ chức thành công Hội thảo. Đồng thời cho biết, Công an tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo; nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Bộ Công an bổ sung, hoàn chỉnh các dự án luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV./.