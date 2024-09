Huyện Ba Bể công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 của UBND huyện Ba Bể về việc tiếp nhận vào làm viên chức và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể đối với ông Nông Duy Tuấn, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 15/9/2024.

Tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể.

Dịp này, UBND huyện Ba Bể điều động ông Nông Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Khang Ninh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Thượng Giáo; điều động bà Ma Thị Châm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Phúc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Khang Ninh; bổ nhiệm bà Lý Thị Thuật, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Yến Dương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Yến Dương; bổ nhiệm ông Nông Văn Thấm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Chợ Rã giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Phương; bổ nhiệm bà Triệu Thị Hoá, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Địa Linh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Địa Linh.

Ông Nông Duy Tuấn phát biểu nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, nghị quyết… mà đơn vị đã đề ra. Đổi mới, sáng tạo trên tinh thần chung tay xây dựng quê hương Ba Bể ngày càng phát triển.

Thay mặt các cán bộ được điều động đợt này, ông Nông Duy Tuấn, tân Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng tập thể đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.