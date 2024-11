Khách hàng chưa cài đặt sinh trắc học sẽ không giao dịch được trực tuyến trên tài khoản

Từ ngày 01/01/2025 khách hàng bắt buộc phải cài đặt sinh trắc học để thực hiện trong giao dịch trực tuyến.

Theo đó, khi thực hiện xác thực sinh trắc học, mọi giao dịch trên ngân hàng số sẽ được bảo mật và an toàn hơn. Theo Ngân hàng Nhà nước đây là công nghệ tiên tiến, hiện đại giúp bảo vệ tài sản của khách hàng. Nếu không hoàn thiện việc thu thập sinh trắc học, khách hàng sẽ không thể thực hiện được bất kỳ một giao dịch nào, điều này sẽ gây gián đoạn trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của khách hàng.

Từ đầu tháng 10 năm 2024 tới nay, các ngân hàng đã phát thông báo đến khách hàng về việc rà soát thông tin thời hạn giấy tờ tùy thân và khẩn trương thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học. Theo quy định tại Thông tư số 17/2024/TT-NHNN và Thông tư số 18/2024/TT-NHNN, từ ngày 01/01/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng không thể thực hiện được các giao dịch trực tuyến (rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền...) vào giao dịch chuyển/rút tiền tại ATM nếu: Chưa hoàn thành đổi số đối chiếu giấy khai báo và thông tin sinh trắc nghiệm; chưa cập nhật tiện ích bổ sung thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu, thị thực) đã hết hiệu lực.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Lộc Phát (LP Bank), Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank)... đã có thông báo trên hệ thống webisite, kênh điện tử Smart banking, trên các máy rút tiền (POS), tổng đài CSKH để được hướng dẫn và trực tiếp đến các điểm giao dịch để được hỗ trợ.

Theo đó, mọi giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị thanh toán trong ngày vượt quá 20 triệu đồng phải áp dụng một trong các biện pháp xác thực sinh trắc học. Đây là những yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu khách hàng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin được nêu rõ tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, ngày 18/12/2023 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng./.