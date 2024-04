Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

BBK - Ngày 24/4, cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thao, sinh năm 1990, trú tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".