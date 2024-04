Cảnh báo chiêu thức giả danh Công an hướng dẫn cài đặt VNeID

BBK - Nhiều người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn bị các đối tượng mạo danh cán bộ Công an phường, gọi điện thoại hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID để kích hoạt tài khoản định danh điện tử thông qua đường link do đối tượng cung cấp. Có trường hợp đã sập bẫy và mất toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cách đây vài ngày, chị N.N.T ở tổ 9 phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) nhận được cuộc gọi của một số đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, yêu cầu chị thực hiện định danh mức độ 2. Do các đối tượng gọi điện từ nhiều số điện thoại với cùng một nội dung nên chị T không tin và không thực hiện theo hướng dẫn. Sau khi biết nhiều người cũng nhận được cuộc điện thoại như vậy nên chị T biết rằng đó là chiêu thức lừa đảo.

Tương tự, chị H.H.H ở tổ 15 phường Sông Cầu cũng nhận được cuộc gọi có nội dung như vậy. “Đối tượng gọi điện cho tôi từ số điện thoại 081702xxxx và thông báo tôi cần cài đặt định danh mức độ 2. Tôi cho biết đã định danh mức độ 2 rồi, thì đối tượng lại yêu cầu tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, không cần đến trực tiếp mà chỉ cần làm theo hướng dẫn tại đường link mà đối tượng sẽ gửi đến”. Vì nghi ngờ nên chị H liên hệ với một người quen là cán bộ Công an để xác minh thông tin thì được biết đây là chiêu thức lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Không may mắn như các trường hợp trên, chị N.T.C (trú tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, hiện đang làm việc tại phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn) đã bị mắc bẫy, mất tiền vì làm theo hướng dẫn. Vào lúc 15 giờ 36 ngày 13/04/2024, chị N.T.C trình báo về việc có nhận được điện thoại từ số điện thoại 0853.882.029 gọi điện đến tự xưng là cán bộ Công an thành phố Bắc Kạn và thông báo VNeID của chị bị lỗi, yêu cầu đến trụ sở để làm lại. Nhưng chị khi chị C báo bận việc không lên được thì người này hướng dẫn qua điện thoại di động. Sau đó có tài khoản Zalo “Nguyen Nam” kết bạn với tài khoản Zalo của chị C và gửi một đường link có tên https//dichvucong/gov/cc. Khi truy cập vào đường link dẫn đến một ứng dụng trên mạng có tên VNeID có giao diện tương đồng với ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

Đối tượng hướng dẫn chị C nhập thông tin cá nhân, gồm họ tên, số điện thoại, ảnh căn cước công dân. Tiếp đó, đối tượng này hướng dẫn chị C truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình để thao tác kích hoạt tài khoản với phí kích hoạt là 10.000 đồng. Hoàn thành việc kích hoạt thì chị C bị chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng và bị trừ 02 lần tiền với tổng số tiền là 10.500.000 đồng, chuyển đến tài khoản ngân hàng số 0644430888888. Sau khi chuyển hết tiền trong tài khoản của chị C, đối tượng này chặn số điện thoại và xoá tài khoản Zalo đã liên lạc với chị C.

Lợi dụng một bộ phận người dân nắm chưa đầy đủ thông tin liên quan đến cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu phải sớm hoàn thiện, gửi đường dẫn qua ứng dụng trò chuyện trên mạng xã hội Zalo, dẫn dụ người dân truy cập đường dẫn để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP…, đối tượng lừa đảo sẽ kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại người bị hại, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Ma Thái Sơn, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ Công an thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin dữ liệu dân cư qua điện thoại. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng, đặc biệt là không truy cập những đường link mà các đối tượng hướng dẫn cài đặt.

Được biết, lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại hoặc tin nhắn. Tất cả các cuộc gọi điện thoại, liên lạc qua mạng xã hội như Facebook, Zalo… yêu cầu và hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID đều là giả mạo với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.