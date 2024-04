Lãnh đạo Phòng PC03, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-CAT-PC03 ngày 26/3/2024 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp phép, khai thác, vận chuyển, tập kết, bến bãi, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng san lấp, ngày 03/4/2024, Phòng PC03 có Giấy giới thiệu số 52/GGT-CSKT về việc cử cán bộ đến Hộ kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) Tiến Quốc, địa chỉ: Thôn Nà Quân, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn để thu thập hồ sơ, tài liệu (hóa đơn đầu ra, đầu vào-PV) liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình làm việc đã thống nhất, ông P.T.Q là chủ hộ kinh doanh sẽ cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an vào ngày 05/4/2024. Tuy nhiên, đến ngày 08/4/2024, ông P.T.Q mới đến Phòng PC03 để làm việc và cung cấp các tài liệu liên quan.

Quá trình làm việc, ông P.T.Q trình bày: Ông Q là đại diện hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh tại thôn Nà Khe, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, vốn kinh doanh 150 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh mua, bán cát bắt đầu từ khoảng tháng 6/2023, nguồn cát nhập từ tỉnh Phú Thọ sau đó bán lại cho các cá nhân trên địa bàn huyện Chợ Đồn để kiếm lời. Quá trình nhập cát và bán cát không có hóa đơn chứng từ. Hiện nay tại bãi tập kết của hộ kinh doanh còn khoảng 20 mét khối cát.

Để làm rõ nguồn gốc xuất xứ số cát mà ông P.T.Q đang tập kết tại bãi, ngày 09/4/2024 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bắc Kạn chủ trì phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành khoáng sản huyện Chợ Đồn, Uỷ ban nhân dân xã Phương Viên (Chợ Đồn) tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của hộ kinh doanh P.T.Q tại 02 bãi đất thuộc thôn Nà Quân, xã Phương Viên (khu vực 02 bãi đất có treo biển hiệu kinh doanh vật liệu xây dựng Tiến Quốc), nhưng ông Q không hợp tác và bỏ đi, không nhận là chủ sở hữu của số cát trên.

Đến khoảng 17 giờ 00 cùng ngày, trong khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ đo đếm, vận chuyển số cát nói trên bằng xe ô tô về trụ sở UBND xã Phương Viên (Chợ Đồn) để tạm giữ, xác minh làm rõ thì ông P.T.Q điều khiển phương tiện xe ô tô BKS 97H-00120 chắn ngang lối lên xuống khu vực tập kết cát, nhằm cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thời điểm này có 01 người phụ nữ sử dụng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội (livestream)quá trình làm việc của cơ quan chức năng, thông qua nick facebook “Nữ Tài Xế Chợ Đồn”, dẫn đến có nhiều người vào bình luận với các nội dung tiêu cực, xúc phạm lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn. Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu người này ngừng phát livestream để cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên người này không chấp hành, vẫn tiếp tục phát trực tiếp quá trình làm việc của cơ quan chức năng.

Đến 17 giờ 45 phút ngày 9/4, ông P.T.Q đã điều khiển xe chiếc xe rời khỏi vị trí lên xuống bãi tập kết để cơ quan chức năng tiến hành đo, đếm và vận chuyển cát, sỏi về trụ sở UBND xã Phương Viên tạm giữ theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Tống Văn Công, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Lực lượng làm nhiệm vụ xác định cá nhân người phụ nữ thực hiện livestream không liên quan đến sự việc này nên thành viên tổ công tác không có trách nhiệm giải thích với người phụ nữ này về lý do, nguyên nhân tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm đó. Việc livestream của người phụ nữ gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. Do vậy, trong thời gian tới, đơn vị chức năng có thẩm quyền sẽ xác minh để làm rõ hành vi này./.