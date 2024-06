Cảnh giác khi mua phần mềm bí mật theo dõi điện thoại người khác

Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn.

Hoặc “chỉ cần số điện thoại, định vị đọc tin nhắn từ xa, không cần chạm vào máy đối phương, bạn sẽ biết chồng đang ở đâu”… Đó chính là những nội dung quảng cáo xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội facebook trong thời gian gần đây.

Chị Hoàng Thị M, 38 tuổi ở phường Sông Cầu, Tp. Bắc Kạn, cho biết chị thấy quảng cáo về công cụ đọc trộm tin nhắn khi lướt Facebook. Liên hệ qua số điện thoại, chị được tư vấn là phần mềm có thể xem được toàn bộ tin nhắn, hình ảnh và theo dõi vị trí của người khác chỉ bằng cách nhập số điện thoại hoặc tên tài khoản Facebook mà không cần chạm vào máy của người kia.

Quảng cáo lừa đảo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Để chứng minh, bên bán gọi video để làm mẫu. Trên phần mềm cài sẵn, người này nhập số điện thoại của smartphone bên cạnh. "Tôi thấy phần mềm hiển thị chính xác tất cả tin nhắn, thư viện ảnh, lịch sử cuộc gọi lưu trong điện thoại kia. Bên điện thoại bị theo dõi cũng không xuất hiện bất kỳ cảnh báo nào nên đã tin tưởng và chuyển tiền. Khi nhận sim, nhập mã, phần mềm không hoạt động, người bán cũng chặn số của chị. Chị M lấy số điện thoại khác gọi lại nhưng người này tắt máy và tiếp tục chặn số.

Trong vai một khách hàng, phóng viên Báo Bắc Kạn đã nhắn đến nickname facebook có tên “Thiết bị nghe lén – định vị - đọc trộm tin nhắn” ngỏ ý muốn mua phần mềm theo dõi điện thoại của chồng, thì ngay lập tức, nick facebook này nhắn tin vào mesenger của phóng viên giới thiệu và hướng dẫn rất tỉ mỉ về sản phẩm này: “Bên em đang phân phối độc quyền chíp theo dõi dễ sử dụng nhất hiện nay. Với chiếc sim rất nhỏ sẽ được lắp ở máy điện thoại của mình, không đụng đến máy đối phương mà vẫn theo dõi được. Sim này đã được cài sẵn ứng dụng theo dõi. Sau 60 phút cài đặt sẽ tự động kích hoạt về máy. Anh chị mở ứng dụng GPS lên, nhập số điện thoại mình cần theo dõi vào ứng dụng GPS là có thể định vị, theo dõi tất cả tin nhắn, cuộc gọi phát ra từ máy có chứa số điện thoại đó. Cứ họ phát ra tín hiệu gì cả SMS, zalo, facebook là trên máy của mình sẽ đọc hoặc nghe được tín hiệu đó luôn. Sim này có thể theo dõi 5 số điện thoại cùng một lúc. Giá sản phẩm là 499.000 đồng.

Nickname này còn cam kết bảo hành, đổi sản phẩm nếu có lỗi và gửi một số hình ảnh tin nhắn của các khách hàng đã mua, sử dụng để tạo niềm tin rằng sản phẩm này đúng như quảng cáo. Ngoài ra nick facebook còn giới thiệu thêm: Nếu bạn không muốn ai theo dõi điện thoại của mình thì sẽ có chip chặn theo dõi.

Trên mạng còn có rất nhiều địa chỉ facebook khác cũng giao bán sản phẩm này như: Công ty phần mềm theo dõi Minh Đức, Công ty phần mềm Văn Toàn; Công ty phần mềm Duy Hải… bạn chỉ cần bấm vào các địa chỉ này là ngay lập tức sẽ có tin nhắn gửi cho bạn cung cấp thông tin về sản phẩm, có số điện thoại liên lạc.

Trao đổi về vấn đề này Thiếu tá Tống Hữu Thế, Đội trưởng đội 2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) khẳng định: những quảng cáo hấp dẫn này đánh vào tâm lý, nhất là các bà vợ muốn theo dõi chồng khiến nhiều người muốn tìm hiểu và mua. Đây là những địa chỉ bán hàng lừa đảo. Cơ quan An ninh mạng cảnh báo, người dân không nên liên hệ mua và làm theo hướng dẫn của các đối tượng để cài đặt bất cứ phần mềm nào vào điện thoại của mình. Bởi trên thực tế không có chuyện các sản phẩm này có thể cung cấp được các tính năng như quảng cáo, bởi việc bảo mật thông tin của các nhà mạng và điện thoại hiện nay là rất chặt chẽ, không thể xâm nhập được điện thoại người khác một cách dễ dàng như vậy được. Mặt khác khi người dân liên hệ với các đối tượng, chúng sẽ giở một số chiêu trò, nghiêm trọng hơn là sẽ cài đặt một số phần mềm độc hại vào máy của nạn nhân, đánh cắp thông tin trên điện thoại, từ đó chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Do vậy, người dân cần tránh xa, không tin vào các quảng cáo nói trên. Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo kể trên, người dân cần tỉnh táo nhận diện, báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ, tránh sập bẫy lừa của kẻ gian.