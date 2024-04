CSGT Bắc Kạn sẽ trực 100% quân số dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Lực lượng CSGT thành phố Bắc Kạn tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Ngày 18/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 1620/CAT-PV01 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sử dụng các loại giấy tờ “giả” liên quan đến người điều khiển và phương tiện; không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông... Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xe container, xe du lịch, ô tô, mô tô đi "phượt"...

Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện quyết liệt việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn; không vì phát triển kinh tế, phát triển du lịch tại địa phương mà buông lỏng quản lý, kiểm soát nồng độ cồn.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn người tham gia giao thông. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông phải bố trí lực lượng và có mặt trên đường về đêm vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh báo khu vực nguy hiểm, đèo dốc, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông.

Chợ Mới là địa bàn cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bắc Kạn, có Quốc lộ 3 huyết mạch và tuyến BOT Thái Nguyên – Chợ Mới đi qua. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chợ Mới đang khẩn trương triển khai kế hoạch và các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện phối hợp với các nhà trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thời gian nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm nay kéo dài 05 ngày, lượng người đi làm ăn xa về quê, khách du lịch đổ về Bắc Kạn dự báo tăng cao. Dịp này, tại thành phố Bắc Kạn sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, trải nghiệm du lịch đặc sắc của “Tuần Văn hóa – Du lịch”, với sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng. Do vậy, lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, nhất là tình trạng học sinh, thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Cùng với các sự kiện hấp dẫn của “Tuần Văn hóa – Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024, kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng khách du lịch đến tham quan hồ Ba Bể dự báo có thể tăng đột biến. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Ba Bể có phương án bố trí lực lượng phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, hồ Ba Bể và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý.

Là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, Bắc Kạn có nhiều cung đường đèo dốc quanh co, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông. Tuân thủ các kỹ năng, quy tắc lái xe an toàn “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”... để bảo vệ chính mình, góp phần xây dựng văn hóa giao thông./.