Bắt tạm giam kế toán BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến năm 2022 bà C.T.T, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã (Ba Bể) là kế toán BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể được ông Hoàng Quang Phú, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể giao lập thủ tục, chứng từ mua sắm tài sản. Khi thực hiện, bà C.T.T đã có hành vi nâng khống giá trị các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, sửa chữa thiết bị văn phòng với các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để lấy tiền chi các khoản chi ngoài quy định của Nhà nước, ngoài quy chế chi tiêu của Ban, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngày 15/04/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà C.T.T về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.