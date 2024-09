Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét do bão số 3

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Yagi). Cùng tham dự tại các điểm cầu có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Theo các báo cáo tại hội nghị, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản. Tính đến ngày 14/9, đã có 353 người chết và mất tích, khoảng 1.900 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai.

Ước tính sơ bộ, chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại; 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn từ cấp 3 trở lên; trên 262.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại, gãy đổ; 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; gần 2,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị gãy đổ.

Tại tỉnh Bắc Kạn, thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão tính đến 14h ngày 13/9, gồm: 04 người bị thương; 2.223 nhà dân bị thiệt hại, ảnh hưởng (sập hoàn toàn; sạt lở taluy dương và tốc mái; ngập nước, nước tràn qua; di dời khẩn cấp do sạt lở đất); thiệt hại về nông, lâm nghiệp và thủy sản hơn 2.000ha; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị sạt lở taluy âm, taluy dương nghiêm trọng, một số đoạn tuyến bị sụt lún, đứt gãy; 90 công trình thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp, xói lở đập, sân tiêu năng; 06 công trình nước sạch bị hư hỏng; 42 cột điện bị nghiêng, hư hỏng; 15 cầu dân sinh, cầu tạm bị hư hỏng; nhiều trụ sở làm việc (UBND xã, trạm y tế xã, công an...) bị sạt lở taluy dương; ở một số địa phương vùng trũng thấp (gồm: Xã Nam Cường của huyện Chợ Đồn; thị trấn Đồng Tâm của huyện Chợ Mới; thị trấn Yến Lạc của huyện Na Rì; xã Nam Mẫu và xã Khang Ninh của huyện Ba Bể) bị ngập úng cục bộ, hiện nay xã Nam Cường nước vẫn đang ngập, rút chậm... Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 201,6 tỷ đồng.