Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Na Rì khoá XX

BBK - Trong các ngày 10, 11/7, HĐND huyện Na Rì tổ chức Kỳ họp thứ 19, khoá XX, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thu chi ngân sách địa phương; công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của các cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra các ban HĐND huyện...

Trong 06 tháng đầu năm 2024, huyện Na Rì thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích cây trồng vụ xuân thực hiện được hơn 5.100ha, đạt hơn 99% kế hoạch, tăng 18ha so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích cây ăn quả hiện có hơn 959ha. Tổng đàn vật nuôi (trâu, bò, ngựa) hơn 6.300 con, đạt hơn 71% kế hoạch. Trồng rừng được hơn 218ha, đạt hơn 43% kế hoạch.

Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện nội dung dự án, tiểu dự án của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Tuy nhiên, 06 tháng đầu năm huyện còn một số khó khăn, hạn chế như: Diện tích gieo trồng cây lúa, cây dong riềng chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra; dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã ảnh hưởng đến việc tái đàn lợn trên địa bàn...

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Na Rì trong 6 tháng đầu năm, nhất là huyện đã hoàn thành tuyến đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương hàng hóa, thay đổi diện mạo thị trấn; công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt những kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục nỗ lực, nghiêm túc; đề ra giải pháp căn cơ hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024. Đặc biệt cần tận dụng tối đa nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất... Tích cực tìm giải pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi...

Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm. Trong đó tập trung chỉ đạo Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ xuân, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa; kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch giao. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…/.