Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải.

Dự Lễ trao giải có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và một số Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức và tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Qua 4 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận được sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hưởng ứng của toàn dân.

Qua hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với số lượng tác phẩm kỷ lục 468.792 tác phẩm dự thi, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2023. 610 tác phẩm của người Việt Nam đang công tác học tập ở nước ngoài, 13 tác phẩm của người nước ngoài, nhiều đơn vị địa phương có sự tham gia của đông đảo thanh niên học sinh, sinh viên với 35.000 tác phẩm.

Kết quả, ban giám khảo đã chọn lựa các tác phẩm xuất sắc và tập thể tiêu biểu để trao giải gồm: Giải cá nhân 134 giải. Thể loại tạp chí 40 giải. Thể loại báo 40 giải. truyền hình 20 giải. Phát thanh 22 giải và thể loại video clip 12 giải. Đồng thời ban tổ chức cuộc thi đã trao 20 giải triển vọng.

Quang cảnh Lễ trao giải.

Đánh giá tổng kết cuộc thi, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng: Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện sự đa dạng về hình thức, nội dung và phong cách; bảo đảm thông tin chính thống về quan điểm, chủ trương, những nội dung đổi mới, tầm nhìn tư duy chiến lược của Đảng, bám sát các vấn đề thời sự nổi bật, xuất sắc trong cách chọn vấn đề và tên chủ đề; lập luận và kiến giải khoa học, chặt chẽ, lôi cuốn. Nhiều tác phẩm bảo vệ công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Các tác phẩm đã được lan tỏa rộng rãi góp phần hình thành dòng thông tin chủ lưu tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên không gian mạng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương và trao 12 giải A, 22 giải B, 37 giải C, 63 giải Khuyến khích, 20 giải triển vọng, giải cho người nhỏ tuổi và lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân là yếu tố then chốt nhất. Xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với củng cố thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Thị Diệu Ly, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Ngân Sơn - tác giả đoạt giải triển vọng .

Thay mặt Ban Tổ chức, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tổng kết cuộc thi và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Cấp ủy ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi với chất lượng cao hơn, sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, cách thức tổ chức ngày càng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hơn. Ban Chỉ đạo cuộc thi mong muốn nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên đồng bào trong nước ngoài nước và bạn bè quốc tế./.