Lý giải tầm quan trọng của thẻ cào trúng thưởng trong ngành hàng tiêu dùng

Thẻ cào trúng thưởng là phương tiện marketing quan trọng đối với nhiều ngành hàng khác nhau, trong đó có ngành hàng tiêu dùng. Công cụ này mang lại hiệu quả cao trong việc thúc đẩy sức mua và quảng bá thương hiệu. Vì thế in thẻ cào trúng thưởng là lựa chọn đúng đắn của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng.

Sự xuất hiện của những chiếc thẻ cào trúng thưởng trong các gói bim bim, bánh kẹo, mì tôm,... đã quá quen thuộc với nhiều người. Đằng sau lớp phủ cào trên chiếc thẻ là những phần thưởng giá trị mà thương hiệu dành tặng cho người tiêu dùng. Điều này tạo nên sự hồi hộp đối với người mua và kích thích họ mua sắm nhiều hơn để có cơ hội trúng thưởng. Đây cũng là lý do thẻ cào trúng thưởng trở thành một trong những công cụ marketing mang lại hiệu quả cao trong việc kích cầu tiêu dùng và được nhiều doanh nghiệp triển khai áp dụng.

Các chuyên gia cho biết, in thẻ cào trúng thưởng là lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng như thực phẩm khô, đồ uống, sản phẩm vệ sinh cá nhân,...Giải pháp marketing này thường được áp dụng vào dịp cuối năm hoặc trong các dịp đặc biệt và mang lại hiệu quả đáng ngạc nhiên. Theo các chuyên gia, có nhiều lý do để các thương hiệu không nên bỏ qua phương pháp in thẻ cào trúng thưởng:

Kích thích nhu cầu mua sắm

Tâm lý chung của người tiêu dùng là luôn mong chờ sự may mắn. Họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để có cơ hội sở hữu giải thưởng hấp dẫn từ những chiếc thẻ cào trúng thưởng. Vì thế, các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng đã “lợi dụng” tâm lý này để triển khai chương trình khuyến mãi thông qua thẻ cào với mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng, nâng cao doanh số.

In thẻ cào trúng thưởng giúp doanh nghiệp có sự tăng trưởng đột phá về doanh số

Đặc điểm của các sản phẩm hàng tiêu dùng là có chi phí thấp, tiêu thụ nhanh và nhu cầu sử dụng lớn. Nếu lựa chọn đúng thời điểm triển khai chương trình thẻ cào trúng thưởng như các dịp lễ, tết thì sức mua sẽ rất lớn và mang lại sự đột phá về doanh số cho doanh nghiệp.

Tăng tính tương tác với khách hàng

In thẻ cào trúng thưởng không chỉ giúp doanh nghiệp thu hút được lượng lớn khách hàng tham gia mua sắm mà còn là giải pháp khuyến khích họ quay trở lại mua hàng nhiều lần. Đặc biệt, thông qua chương trình thẻ cào trúng thưởng, doanh nghiệp cũng xây dựng và củng cố được lòng trung thành của khách hàng.

Tăng cường nhận diện thương hiệu

Hiện nay, ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu, trong đó có cả các thương hiệu đến từ nước ngoài. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp muốn phát triển thì cần tiến hành quảng bá thương hiệu, lan tỏa thương hiệu đến những đối tượng khách hàng tiềm năng. In thẻ cào trúng thưởng là giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện chiến lược này.

Khi tham gia chương trình, người tiêu dùng không chỉ bị thu hút bởi những phần thưởng hấp dẫn mà còn ghi nhớ về thương hiệu thông qua những hình ảnh, logo, thông điệp được in trên thẻ cào. Hơn nữa, hiệu ứng lan truyền từ những người trúng thưởng cũng có tác dụng giúp doanh nghiệp mở rộng tầm ảnh hưởng và thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng.

Thẻ cào trúng thưởng giúp quảng bá thương hiệu

IPS - Đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong lĩnh vực in thẻ cào trúng thưởng

Để thu hút khách hàng và gia tăng doanh số, các chương trình khuyến mãi ngày càng được nhiều doanh nghiệp triển khai. Công ty TNHH SX Thương Mại IPS tự hào là đối tác tin cậy cung cấp giải pháp in thẻ cào chất lượng và bảo mật, đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp.

Thẻ cào trúng thưởng IPS được in từ những chất liệu bền bỉ, có độ bóng, đẹp như nhựa, decal, giấy Couche, giấy Fort. Sản phẩm có hình ảnh rõ nét, bố cục hợp lý, màu sắc hài hòa, bắt mắt phù hợp với chương trình khuyến mãi.

Đặc biệt, IPS luôn áp dụng các kỹ thuật in ấn hiện đại đảm bảo tính bảo mật cao. Lớp phủ cào trên thẻ cào trúng thưởng được làm từ chất liệu đặc biệt, có khả năng chống soi, chống làm giả, mang lại sự công bằng cho người tham gia. Tất cả các sản phẩm của IPS đều được in ấn dựa trên những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo doanh nghiệp được sử dụng bộ thẻ cào tốt nhất.

IPS là đối tác in thẻ cào tin cậy cho mọi doanh nghiệp

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, IPS cũng đặc biệt chú ý đến việc tối ưu bảng giá. Với máy móc hiện đại cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, công ty có khả năng in ấn, gia công được số lượng lớn thẻ cào trong thời gian ngắn. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ và tối ưu chi phí cho khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng hỗ trợ thiết kế miễn phí giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Đại diện công ty IPS chia sẻ: “Hơn 10 năm hoạt động trong ngành, chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc in ấn thẻ cào trúng thưởng. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ tận tình, chuyên nghiệp”.

