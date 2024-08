MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Bắc Kạn “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”

Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, phức tạp, đại dịch Covid-19 bùng phát gây hậu quả nặng nề. Trong bối cảnh đó, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong tỉnh đã luôn đề cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình triển khai thực hiện có những việc mới, việc phát sinh, nhưng MTTQ các cấp đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận. Kết quả đó được thể hiện thông qua việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 với 09/09 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt, đặc biệt có những chỉ tiêu vượt cao từ 6-9 lần so với Nghị quyết đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, thích ứng, linh hoạt trước những vấn đề mới phát sinh và chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Những vấn đề Nhân dân quan tâm được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong Nhân dân, tăng cường, củng cố niềm tin giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời, MTTQ các cấp đã nêu cao vai trò nòng cốt chính trị, phối hợp với các tổ chức thành viên trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy nội lực của Nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thông qua việc cụ thể hoá các phong trào thi đua yêu nước, triển khai trọng tâm, trọng điểm các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động; đóng góp lớn trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, chăm lo Tết cho người nghèo; phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện đi vào nền nếp; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 với nhiều diễn biến phức tạp, nhưng MTTQ các cấp trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, tham gia cuộc bầu cử đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng Luật định, góp phần đạt 99,81% tỷ lệ cử tri đi bầu cử.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo dõi việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện thường xuyên và đảm bảo đúng quy định. Qua đó dân chủ ở cơ sở được phát huy mạnh mẽ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Bên cạnh đó, Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện ngày càng có hiệu quả; việc hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp có trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của hội đồng tư vấn, ban tư vấn của MTTQ cấp tỉnh, huyện được phát huy, tham gia hiệu quả trong công tác phản biện xã hội.

Tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp được quan tâm, kiện toàn tinh gọn, hiệu quả; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên đối với cấp dưới có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thời gian tới, dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới tiếp tục có những khó khăn, thuận lợi đan xen: Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đổi số, kinh tế số phát triển mạnh mẽ… sẽ làm nảy sinh nhiều khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả khá tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc,… tuy nhiên vẫn là tỉnh khó khăn của cả nước với mức thu nhập bình quân của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu ngân sách thấp, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp; công nghiệp, dịch vụ, du lịch chưa có bứt phá, hạ tầng còn khó khăn…

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển bền vững, trong thời gian tới MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn xác định mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy tinh thần tự quản đổi mới, khát vọng vươn lên của Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển. Để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi các cấp MTTQ từ tỉnh đến cơ sở phải tự đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với quyết tâm và khí thế mới, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nỗ lực làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh, phát huy nội lực, khát vọng quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn: Vững về chính trị, phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, trong lành về môi trường và hạnh phúc cho mọi người dân. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thể hiện ý chí của Đảng bộ, MTTQ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công".