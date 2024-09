Ngành ngân hàng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng sau cơn bão số 3

BBK - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn vừa yêu cầu các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nội dung, giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (Yagi).

Theo đó, NHNN tỉnh đề nghị các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, huyện chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở, an toàn người và tài sản, khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3, đảm bảo giao dịch ngân hàng thông suốt. Thực hiện rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Agribank Chi nhánh Ba Bể đến hỗ trợ người dân xã Nam Mẫu bị ảnh hưởng do bão số 3.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành. Thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các thông tư hướng dẫn xử lý nợ rủi ro.

Tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh; tập trung huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị có liên quan trong quá trình rà soát, tổng hợp khách hàng bị thiệt hại và thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Đánh giá thiệt hại vốn vay của khách hàng và kết quả bước đầu triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 theo từng hệ thống ngân hàng trên địa bàn.Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại bởi cơn bão số 3./.