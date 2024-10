Người dân xã An toàn khu, vùng An toàn khu cần được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp lần này sửa đổi, bổ sung 40 điều về đối tượng tham gia BHYT, trách nhiệm đóng, quyền lợi, phạm vi hưởng, tổ chức khám chữa bệnh BHYT, quản lý quỹ và một số quy định kỹ thuật... nhằm khắc phục bất cập và đồng bộ với Luật Bảo hiểm xã hội; cập nhật các đối tượng đã thực hiện ổn định tại các luật, nghị định; bổ sung một số đối tượng cần được Nhà nước hỗ trợ để tăng bao phủ BHYT toàn dân.

Tham gia thảo luận, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT là người dân các xã An toàn khu và vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chính sách này sẽ giúp người dân đang sinh sống tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu giảm bớt gánh nặng chi phí mỗi khi không may bệnh tật, đau ốm, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.