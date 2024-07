Nhân dân Bắc Kạn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và động viên hộ cận nghèo tại thôn Nà Loạn, xã Sỹ Bình (Bạch Thông) vào năm 2017.

Nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, bà Trương Vũ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Bắc Kạn) đã bày tỏ: “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người Cộng sản trung kiên, cả đời lo cho nước, cho dân. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư để lại cho tôi và người dân cả nước nhiều xúc động, niềm tiếc thương vô hạn. Để thể hiện niềm tiếc thương đối với đồng chí Tổng Bí thư, tập thể cán bộ viên chức, đảng viên nhà trường xin nguyện hứa học tập và làm theo lời dạy của đồng chí: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”

Bà Nguyễn Thị Huế, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn bày tỏ cảm xúc khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần.

Ông Hoàng Anh Chỉnh, Bí thư Chi bộ 7, Đảng ủy phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Hoàng Văn Nam, người dân thôn Khuổi Piểu, xã Quang Thuận (Bạch Thông) chia sẻ cảm xúc khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần.

Ông Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: "Khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, tôi bàng hoàng và đau xót vô cùng. Tổng Bí thư đã dành tình cảm cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nói riêng, với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung thật ân tình, sâu nặng. Mỗi người dân Bắc Kạn luôn mãi biết ơn Bác bởi sự quan tâm, chăm lo đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, mong mỏi miền ngược dần thu hẹp khoảng cách với miền xuôi, đồng bằng. Bởi vậy nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã đến được với miền núi. Đồng chí Tổng Bí thư đã trích bài thơ của Tố Hữu để căn dặn cán bộ, đảng viên không thể thay lòng đổi dạ, nhạt phai tình cảm đối với chiến khu xưa: "Mình về thành thị xa xôi; nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng?; phố đông, còn nhớ bản làng; sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng; mình đi, ta hỏi thăm chừng; bao giờ Việt Bắc tưng bừng thêm vui?".

Đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Kạn, anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ cảm xúc: “Tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn luôn dành sự yêu mến và kính trọng sâu sắc với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nhận được tin buồn Tổng Bí thư đã từ trần, trang thông tin của Tuổi trẻ Bắc Kạn, đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã đồng loạt thay hình ảnh đại diện trên trang Facebook, Zalo để thể hiện niềm tiếc thương. Thanh niên tỉnh Bắc Kạn quyết tâm thực hiện lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Thanh niên phải tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội” (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027).

“Trên ngực áo này không một tấm huân chương. Nhưng dưới ngực áo mỏng này có một trái tim”. Vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024, trái tim nhân hậu của một nhân cách lớn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập. Chị Lương Khánh Huyền, tổ 5 phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn), sinh viên Đại học Y Thái Bình chia sẻ cảm xúc: “Cả cuộc đời Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết lòng vì nước, vì dân, kiên định con đường đổi mới vì một đất nước Việt Nam XHCN phồn vinh, hùng cường, Nhân dân hạnh phúc. Là một sinh viên ngành y, nghe tin Bác đã từ trần, tôi rất xót xa tiếc thương Bác vô hạn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế. Tôi nguyện hứa luôn phấn đấu, rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công, dân cường thì nước thịnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Bà Lã Thị Thư, người dân tổ 8, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) chia sẻ: “Nghe tin Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, tôi không giấu được cảm xúc nghẹn lòng, vô cùng tiếc thương. Bác luôn hết lòng vì nước, vì dân, vì mục tiêu phát triển đất nước”.

Cùng bày tỏ thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều website các cơ quan, đơn vị, trường học, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo… của người dân Bắc Kạn đồng loạt chuyển ảnh đại diện, ảnh bìa sang ảnh đen trắng hoặc hình ảnh, lời nói của Tổng Bí thư. Những lời tiễn biệt được đăng tải, tiếc thương người chiến sĩ Cộng sản kiên trung của đất nước.

Thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển./.