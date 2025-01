Nỗ lực hành động, quyết tâm cao, tạo bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

BBK - Năm 2024, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

Những “gam màu” sáng trên bức tranh kinh tế - xã hội và điểm nhấn năm 2024

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, sự phối hợp và tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, các lĩnh vực giáo dục, khoa học, tài nguyên và môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh thị sát tiến độ Dự án Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II.

Tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.531 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024 là 9.521 tỷ đồng), tăng trưởng 7,4% so với năm 2023, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,53%; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 9,01%; dịch vụ tăng trưởng 8,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng trưởng 5,8%. Theo số dự ước nêu trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh xếp thứ 08/14 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 33/63 toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt mức cao nhất trong 11 năm qua và tiếp tục đà tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước (năm 2021 tăng 4,4%, năm 2022 tăng 5,8%, năm 2023 tăng 6,8% và năm 2024 tăng 7,4%). Đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; tổng sản phẩm GRDP bình quân ước đạt 57 triệu đồng/người, cao hơn 07 triệu đồng/người so với năm 2023).

Công tác trồng rừng thực hiện hiệu quả, năm 2024 ước thực hiện trồng được 5.257ha, đạt 150% kế hoạch giao; ước tính toàn tỉnh khai thác được 345.000m3 gỗ, đạt 100% kế hoạch giao. Công tác xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 221 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Ngành công nghiệp của tỉnh có sự bứt phá khá mạnh so với năm trước, đạt tốc độ tăng cao nhất trong tất cả các nhóm ngành (11,0%). Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng điện. Đến nay, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%.

Công tác đầu tư xây dựng được chỉ đạo quyết liệt; dự ước hết năm 2024, toàn tỉnh giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.387 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Hạ tầng giao thông được quan tâm chỉ đạo và dành nguồn lực đầu tư. Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; đường Quảng Khê - Khang Ninh đến nay đã cơ bản hoàn thành; công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tích cực được thực hiện.

Về Quy hoạch hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), hiện có 06 CCN đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật với diện tích 186,4ha. Trong đó, tại CCN Huyền Tụng, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất, gia công giày, dép, đế giày xuất khẩu, với công suất 10 triệu đôi/năm, dự kiến đầu năm 2025 sẽ đi vào vận hành sản xuất.

Tình hình thị trường ổn định, tốc độ phát triển khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 10.120 tỷ đồng, đạt 120,6% kế hoạch, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Bức tranh xuất, nhập khẩu có sự khởi sắc ngay từ đầu năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh đạt trên 42 triệu USD, đạt hơn 130% kế hoạch, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 35 triệu USD, đạt 152% kế hoạch. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đến 31/12/2024 đạt hơn 40 tỷ đồng, cao nhất trong những năm gần đây (năm 2022, đạt 30 tỷ đồng; năm 2023, đạt 37 tỷ đồng), tăng 11% so với dự toán giao đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình thăm Cơ sở sản xuất miến dong Luyến Uyên, xã Cư Lễ, huyện Na Rì.

Hoạt động du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật, tỉnh tổ chức thành công “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024, Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024”; khai trương tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn... Năm 2024 là năm đầu tiên Bắc Kạn đạt tổng lượt khách du lịch trên 01 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch đạt trên 700 tỷ đồng.

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, có 04 chỉ tiêu tại Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đạt và vượt so với kế hoạch.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra được thực hiện nhanh và hiệu quả; trong thời gian ngắn đã đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường; việc xây dựng Khu tái định cư Tà Han, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn được triển khai rất khẩn trương và bảo đảm tiến độ.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội; khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường; nội vụ; thanh tra, tiếp công dân; công tác tư pháp; quốc phòng, an ninh được duy trì thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả tích cực...

Những kết quả trên cho chúng ta thêm niềm tin và động lực để quyết tâm cao, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao hơn trong những năm tới.

Mục tiêu và giải pháp năm 2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng. Cùng với những thời cơ, thuận lợi, dự báo cũng sẽ gặp những khó khăn, thách thức đan xen. Để đạt được các mục tiêu đề ra, theo tinh thần chỉ đạo và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được. Cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo. Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm để đạt được kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh và tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, chung sức, đồng lòng và hành động quyết liệt nhất, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự bứt phá trên các lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025./.