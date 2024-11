Phiên họp đánh giá dự ước tình hình kinh tế - xã hội năm 2024

BBK - Sáng nay (13/11), UBND tỉnh tổ chức Phiên họp đánh giá dự ước tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Dự Phiên họp có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,84% xếp thứ 12 trong vùng trung du miền núi phía Bắc, xếp thứ 37 so với cả nước.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng năm 2024.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4,1%, xếp thứ 6 trong vùng trung du miền núi phía Bắc, xếp thứ 16 so với cả nước; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 7,9%, xếp thứ 12 trong vùng trung du miền núi phía Bắc, xếp thứ 44 so với cả nước; khu vực dịch vụ tăng trưởng 9,38%, xếp thứ 5 trong vùng trung du miền núi phía Bắc, xếp thứ 13 so với cả nước; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,97%.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Trong 10 tháng năm 2024, tỉnh tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, đối với các dự án do Nhà nước làm chủ đầu tư. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10 tăng 7,45% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng năm 2024 tăng 10,53% so với cùng kỳ năm 2023.

Đại biểu dự họp.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng ước đạt 8.971,55 tỷ đồng, đạt 106,93% kế hoạch năm 2024, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 10/2024 đạt 2,786 triệu USD. Đến ngày 27/10/2024, toàn tỉnh đã giải ngân là 1.141 tỷ đồng, đạt 53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 47% kế hoạch tỉnh giao. Các mặt công tác khác được duy trì thực hiện theo kế hoạch…

Tại Phiên họp, các đại biểu dành thời gian tập trung thảo luận, đồng thời đề ra các giải pháp thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024; góp ý về định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành rà soát, kiểm tra các số liệu cụ thể, có minh chứng rõ ràng để cập nhật, cung cấp đơn vị thống kê bổ sung vào báo cáo đánh giá mức độ tăng trưởng của các ngành, địa phương chính xác, đầy đủ; các ngành, địa phương cũng chủ động rà soát các số liệu để làm cơ sở xác định chỉ tiêu Nghị quyết năm 2025 sát với thực tế, đảm bảo tính phấn đấu, phát triển.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2024, từ nay đến hết năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần trân trọng thời gian, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu hoạch vụ mùa; tập trung triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2024; chỉ đạo quyết liệt tiến độ triển khai các dự án đầu tư công; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng…/.