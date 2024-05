Phiên họp UBND tỉnh Bắc Kạn tháng 5/2024

Quang cảnh Phiên họp Thường kỳ tháng 5 của UBND tỉnh.

Báo cáo tại Phiên họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 cơ bản ổn định. Các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất dược liệu với quy mô 180ha. Trồng rừng được 2.367ha, đạt 68% kế hoạch giao. Tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 đạt khoảng 73% kế hoạch. Trong tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra các đợt mưa kèm dông lốc gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân; ước tính thiệt hại do thiên tai khoảng 16 tỷ đồng.

Lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất tăng 13% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 152 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 5 tháng tăng 11%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 3,5 triệu USD, tăng 79% so với cùng kỳ.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh trên 2.430 tỷ đồng. Đến ngày 17/5/2024, toàn tỉnh giải ngân được 410 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch; giá trị giải ngân tăng 67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước 313 tỷ đồng, đạt 30% dự toán tỉnh giao.

Thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số khách du lịch tháng 5 ước đạt 172.000 lượt khách. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Công tác dân tộc tôn giáo, nội vụ, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, các lực lượng vũ trang duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn…

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đã đánh giá và làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như các mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp thực hiện tốt hơn chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng tiếp theo. Một số vấn đề được đại biểu thảo luận sâu như: Công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; phòng, chống thiên tai; công tác định giá đất làm căn cứ tính bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, đấu giá sử dụng đất tiến độ chậm ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là giải ngân các nguồn vốn...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có giải pháp, biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, xem xét có các giải pháp hỗ trợ, giảm thiểu thiệt hại cho người dân; tăng cường tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ thi công các cụm công nghiệp, sớm đưa các nhà máy sản xuất đi vào hoạt động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thực hiện các cụm công nghiệp, công trình, dự án. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương; chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách. Quyết liệt thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung nguồn lực cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Có các giải pháp tăng thu từ hoạt động du lịch; sớm triển khai tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho ý kiến về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại Phiên họp này, các đại biểu đã cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết “Quy định nguyên tắc, tiêu chí thành lập; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới./.