Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đi thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 tại Bắc Kạn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng Đoàn công tác đi thị sát vùng lũ tại huyện Chợ Mới.

Tiếp đón và tham gia thị sát cùng Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đoàn công tác nắm tình hình tại vùng bị lũ cô lập.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình báo cáo với Đoàn công tác những khó khăn, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và công tác khắc phục của tỉnh.

Theo đó, từ chiều ngày 06 đến sáng 10/9/2024, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa to đến rất to trên diện rộng, trên các sông, suối đã có lũ lớn với biên độ từ 3-9m, trên sông Cầu, sông Năng lũ đạt mức trên báo động cấp 3. Kèm theo mưa lớn, tình hình sạt lở đất và ngập lụt diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên địa bàn toàn tỉnh và các tuyến đường giao thông, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông, thủy lợi, khu dân cư...

Đoàn công tác đến kiểm tra vùng bị chia cắt tại huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo từ các địa phương, có 02 người bị thương nhẹ; 1.256 nhà bị tốc mái, sạt lở, ngập nước (trong đó, 214 nhà phải di dời khẩn cấp; 20 nhà bị cô lập do nước lũ, 08 nhà bị sập đổ hoàn toàn; nhà bị ngập nước 299 nhà, 09 nhà nước đã rút; 210 hộ đã di dời đến nơi an toàn); khoảng 1.343ha diện tích cây trồng, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại; sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên 300.000m3 đất đá, nhiều điểm sạt lở taluy dương, hư hỏng đường, cầu, ngầm tràn; 45 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 160m kè bờ sông bị sạt lở; ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp (xã Nam Mẫu, Khang Ninh, huyện Ba Bể; xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; xã Côn Minh, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; huyện Chợ Mới) hiện vẫn đang ngập… Ước thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh khoảng 160 tỷ đồng.

Đoàn công tác đến thăm các hộ dân ở bị thiệt hại tại thị trấn Đồng Tâm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 3 và mưa, lũ sau bão; các địa phương không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; trong ngày 07 - 10/9 ngành Giáo dục đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn; từ ngày 08 - 10/9, Bộ CHQS tỉnh đã huy động lực lượng thường trực 185 người; 20 người ở Lữ đoàn Binh chủng công binh; lực lượng dân quân 287 người... 15 xe, 03 xuồng máy; 07 máy múc và các trang thiết bị khác trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả tại các địa phương…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm, động viên người dân vùng lũ ở thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới).

Tỉnh Bắc Kạn kiến nghị với Chính phủ, trước mắt hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, gồm: Nhà ở, khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa các tuyến đường giao thông tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị sạt lở; các công trình thủy lợi bị hư hại, sạt lở bờ sông. Tỉnh đang cần khoảng 150 tấn gạo; 4.000 lít nước uống; 4.000 thùng lương khô, mì tôm; 1.300 bộ chăn, màn; 2.400m2 bạt che; 5.000 lít hóa chất khử trùng, thú y; 02 máy phun tiêu độc khử trùng, thuốc, vật tư; CloraminB bột 1.700kg, dạng viên 1.400 viên cho các vùng lũ. Về lâu dài, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai; cơ sở vật chất trường học, lớp học, y tế... để Bắc Kạn sớm ổn định và khôi phục sau bão.

Đoàn công tác tặng quà, động viên bà con khắc phục mọi khó khăn sau bão để sớm ổn định cuộc sống.

Cũng tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; an toàn hồ đập, cầu đường; công tác dạy và học phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho học sinh trong mùa mưa lũ, sạt lở đất; đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân vùng lũ; đảm bảo an ninh trật tự…

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc với tỉnh Bắc Kạn.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc hoan nghênh tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Bắc Kạn trong công tác chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Phó Thủ tướng đề nghị: Tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận tại các vùng lũ; nêu cao tinh thần cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, sạt lở đất tránh thiệt hại về người; sau bão cần phải khắc phục hỗ trợ sửa, làm lại nhà cho dân; khẩn trương sửa sang, vệ sinh lại các trạm y tế, trường lớp để học sinh sớm trở lại trường; tập trung khắc phục và sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, xử lý dứt điểm các điểm sạt lở dân cư, cầu yếu, đường điện. Cùng với đó, đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất mát tài sản của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình báo cáo với Đoàn công tác về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng sẽ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, trước mắt cấp ngay cho Bắc Kạn 100 tấn gạo, 20 tỷ đồng để giải quyết các vấn đề cấp bách; đồng thời yêu cầu Bộ Y tế cấp 5.000 lít hóa chất khử trùng để tỉnh xử lý môi trường tại các địa phương sau khi lũ rút…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu kiến nghị với Đoàn công tác.

Trước đó, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã đi thị sát vùng lũ tại huyện Chợ Mới; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các suất quà cho một số gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới).