Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bắc Kạn thi đua làm theo lời Bác

BBK - Với chức năng tham mưu tổ chức thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống lực lượng hậu cần Công an nhân dân làm theo lời Bác.

Đại diện lãnh đạo Phòng Hậu cần, Công an tỉnh trao tặng công trình nông thôn mới cho xã Giáo Hiệu ̣(Pác Nặm).



Thượng tá Dương Văn Hải, Trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh cho biết: “Lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xác định rõ việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn”.

Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và cán bộ chiến sĩ; quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chỉ thị của Bộ Công an và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Trong năm 2023 và đầu năm 2024, Phòng Hậu cần đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh lập và trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, Công an tỉnh đã triển khai khởi công xây dựng 55/72 trụ sở Công an xã, thị trấn do Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư. Trong đó 32 trụ sở đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn cho lực lượng Công an cơ sở, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, 100% Công an xã được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác theo Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương. Ngoài ra, công tác quản lý tài chính, tài sản, trang cấp thiết bị, phương tiện, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

Cùng với việc tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bắc Kạn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, gắn bó, hỗ trợ Nhân dân địa phương trong thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Cuối năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn, trên cơ sở 200 hộ nghèo ở các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới, Ba Bể, Pác Nặm được xét duyệt, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã trực tiếp tham mưu thiết kế, lập dự toán, nghiên cứu mẫu nhà trình Giám đốc Công an tỉnh duyệt, báo cáo Bộ Công an để triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra.

Chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng và Công an các huyện khảo sát địa điểm, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công xây dựng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, 200 căn nhà đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và đúng thiết kế với trị giá 55 triệu đồng/căn, sớm hơn 01 tháng so với tiến độ Bộ Công an giao, sớm hơn 04 tháng so với tiến độ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, cán bộ Đội xây dựng Doanh trại, Phòng Hậu cần Công an tỉnh chia sẻ: “Các hộ dân được hỗ trợ xây nhà hầu hết đều ở vùng sâu, vùng xa, đường đi lại không thuận tiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Có những hộ ở trên núi cao, đưa vật liệu thì phải chở bằng xe tắc tơ, xe máy, ngựa, gùi lên. Thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển vật liệu. Rồi nơi chưa có đường điện, phải kéo điện qua mấy quả đồi hoặc dùng máy nổ… Trước những khó khăn đó, chúng tôi và các đơn vị khác đều cố gắng khắc phục, không bỏ cuộc, tận tuỵ hết mình với nhiệm vụ được giao. Khi bà con được vào ở trong những căn nhà mới, không còn lo lắng mưa lũ, chúng tôi thấy rất vui và hạnh phúc”.

Thượng tá Dương Văn Hải, Trưởng phòng Hậu cần tham gia hiến máu nhân đạo.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Phòng Hậu cần đã hỗ trợ xây dựng 04 bục sân khấu tại 04 nhà họp thôn: Nà Muồng, Nà Mỵ, Cốc Lào, Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm với tổng giá trị 40 triệu đồng; chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo; đổ bê tông đường lên 01 điểm trường mầm non và tặng thiết bị học tập tại xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm với trị giá trên 100 triệu đồng.

Tháng 6 năm 2024, Phòng Hậu cần tiếp tục tham mưu, triển khai xây dựng 500 nhà ở Đại đoàn kết tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 đơn vị đã hoàn thành, nghiệm thu được 362/500 nhà, trong đó hơn 200 nhà được bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Hiện nay, những ngôi nhà còn lại đang được triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước 30 tháng 9 năm 2024, sớm hơn 03 tháng so với kế hoạch Công an tỉnh đề ra.

Cùng với các hoạt động thiện nguyện hướng đến hộ nghèo, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần còn luôn quan tâm đến công tác vận động hiến máu tình nguyện. Thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Cục Y tế - Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác vận động hiến máu tình nguyện. Qua đó cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tích cực đăng ký tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh tổ chức, phát động.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2023, Phòng Hậu cần có 02 lượt tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 02 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng 200 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2023. Thành tích này là niềm tự hào, cũng là động lực để Phòng Hậu cần Công an tỉnh tiếp tục phát huy trong thời gian tới./.