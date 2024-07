Quan tâm thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp tăng 3,63% so với cùng kỳ, tổng diện tích cây lương thực, trồng rừng cơ bản đạt kế hoạch giao. Các địa phương đã tích cực chủ động trong công tác chỉ đạo, xác định cây trồng vật nuôi lợi thế để tập trung phát triển, tuyên truyền Nhân dân thay đổi tư duy, tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 194 vụ vi phạm Lâm luật, giảm 113 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Các hành vi vi phạm được lực lượng chức năng phát hiện xử lý, ngăn chặn, không hình thành điểm nóng.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng nhiều dự án sản xuất hiện nay vẫn chưa phát huy hiệu quả, khả năng duy trì, nhân rộng khó.

Năm 2024, tỉnh phấn đấu có thêm 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 06 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 152 thôn đạt chuẩn NTM. Đến nay, qua rà soát, kế hoạch xây dựng NTM của năm khó đạt theo kế hoạch vì một số tiêu chí còn yếu.

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), tỉnh đã có sản phẩm Miến dong Tài Hoan vừa được công nhận lại sản phẩm OCOP 5 sao; các địa phương đã xét chọn được 77 sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP năm 2024.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất và thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM như: Thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn xảy ra đầu vụ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ sản xuất.

Trong 3 tháng gần đây, liên tục xảy ra các đợt mưa to, dông lốc gây thiệt hại nặng về người và tài sản, đã có 07 người chết do sạt lở đất. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô đàn vật nuôi, đặc biệt bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn và công tác tái đàn của các địa phương. Sản lượng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt thấp, chỉ đạt 47,1% kế hoạch. Việc triển khai các dự án phát triển sản xuất còn chậm, bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 tăng nhiều chỉ tiêu và yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 nên các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước khó trong việc duy trì đạt chuẩn; các địa phương có lộ trình về đích NTM hầu hết là xã khu vực III, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nên khó khăn trong hoàn thành các chỉ tiêu…

Qua thảo luận, các đơn vị, địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đề ra như: Cần có hướng dẫn tổ chức các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tả lợn châu Phi, chỉ đạo công tác tái đàn khi dịch bệnh được khống chế. Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM cần có hướng dẫn việc công nhận các thôn thuộc địa bàn thị trấn đạt chuẩn NTM; cấp kinh phí cho các xã trong lộ trình về đích NTM kịp thời…

Kết luận tại hội nghị, ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương rà soát lại những chỉ tiêu chưa đạt, có các giải pháp phát triển các sản phẩm bù đắp vào các chỉ tiêu yếu để đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành. Tập trung các nguồn lực, nhân lực, có giải pháp căn cơ để ngăn chặn sớm dịch tả lợn châu Phi. Quan tâm thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG, dự án nào điều chuyển được thì chủ động triển khai.

Đề nghị Sở NN&PTNT thường xuyên trao đổi với các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tổ chức hướng dẫn các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, nhất là tiêu chí thôn NTM. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các sở, ngành, địa phương tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chương trình, dự án nông, lâm nghiệp giúp các tổ chức, HTX, doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách của tỉnh./.