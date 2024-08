Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: VGP/LS

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, 66 tuổi, quê quán ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình công tác trong ngành Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng vào những năm 1980. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế (C15-Bộ Công an) và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại cơ quan này. Tháng 4/2007, ông được phong hàm Thiếu tướng Công an.

Tháng 4/2008, khi đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ông được điều động, luân chuyển về Quảng Ngãi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Hơn ba năm sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ cương vị này trong hơn một năm.

Đến tháng 7/2011, ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao và giữ cương vị này trong gần năm năm.

Tháng 4/2016, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay./.