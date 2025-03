Tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Công nhân Điện lực thành phố Bắc Kạn thường xuyên kiểm tra, phát quang cây cối, bảo vệ hành lang lưới điện.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có trên 2.000km đường dây cao thế, trong đó đường dây 110kV là trên 172km, đường dây 22 và 35kV là trên 1.800km. Lưới điện này đi qua nhiều khu vực dân cư, đồi núi, dẫn đến nguy cơ vi phạm hành lang an toàn, làm gia tăng rủi ro sự cố. Hằng năm trên địa bàn toàn tỉnh có rất nhiều vị trí cây cối có nguy cơ đổ vào đường dây, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Nguyên nhân chính của các vi phạm hành lang lưới điện là do người dân tự ý xây dựng công trình, san gạt đất tạo mặt bằng, trồng cây trong phạm vi hành lang an toàn. Những vi phạm này không chỉ gây mất an toàn mà còn làm gia tăng tổn thất điện năng, ảnh hưởng đến chất lượng truyền tải, cung ứng dịch vụ điện.

Ông Nguyễn Hồng Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn cho biết: “Nhằm giảm thiểu vi phạm hành lang và đảm bảo an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã triển khai nhiều biện pháp quan trọng như tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, công an các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về Luật Điện lực, các quy định an toàn điện”.

Với đặc thù chủ yếu đường điện đi qua các địa hình đồi núi, nhiều cây cối nên hệ thống lưới điện của tỉnh luôn có nguy cơ xảy ra sự cố đường dây.

Ngành Điện thực hiện cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đối với những điểm vi phạm nghiêm trọng, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành xử lý dứt điểm. Phát quang cây cối nằm trong và ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ ngã đổ. Di chuyển một số đoạn đường dây để tránh các khu vực có nguy cơ cao. Nâng cao độ võng dây dẫn, thay dây trần bằng dây bọc nhằm giảm rủi ro phóng điện. Lắp đặt thêm các thiết bị bảo vệ như xà lệch, hệ thống cảnh báo an toàn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã giảm thiểu đáng kể số điểm vi phạm hành lang lưới điện, xử lý 100% các điểm vi phạm theo kế hoạch đề ra. Công tác vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao cũng được thực hiện với 463 phiên làm sạch, góp phần nâng cao chất lượng vận hành lưới điện.

Trong thời gian tới, Điện lực Bắc Kạn sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn, đảm bảo lưới điện an toàn, giảm tổn thất điện năng, đồng thời nâng cao chất lượng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Việc tăng cường bảo vệ hành lang lưới điện không chỉ giúp giảm sự cố, đảm bảo cung cấp điện ổn định mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững./.