Theo Bộ Y tế, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, công tác phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, một số bệnh đã có vắc xin ghi nhận mắc rải rác và bắt đầu có xu hướng tăng như: Sởi, ho gà, tay chân miệng (tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023), sốt xuất huyết... Tại Việt Nam cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 và trường hợp đầu tiên mắc cúm A/H9N2.

Riêng tại tỉnh Bắc Kạn, trong 3 tháng đầu năm 2024 phát hiện 03 ổ dịch bệnh thủy đậu; 03 ổ dịch bệnh dại trên chó; 02 ca bệnh sốt xuất huyết; 04 ca nghi sởi; 03 ca tay chân miệng; 1.052 ca cúm; 156 ca tiêu chảy...

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương chia sẻ về tình hình dịch bệnh, những khó khăn, thách thức cũng như các bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh y tế của quốc gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị: Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024; tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động triển khai phòng dịch, phát hiện sớm dịch tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế, kịp thời báo cáo theo quy định để Bộ Y tế cùng phối hợp phòng chống dịch bệnh.

Trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tăng cường tiêm vùng, tiêm vét và giám sát, dự phòng điều trị. Các địa phương tiếp tục tăng cường thông tin, truyền thông nhằm khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân và thay đổi hành vi để nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật; triển khai thực chất và hiệu quả các biện pháp chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh…/.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp

Tổ chức Y tế thế giới gần đây đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận tình trạng gia tăng các ca mắc ho gà như tại Hà Lan, Vương quốc Anh, Philippines... Bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh ở châu Mỹ, Tổ chức Y tế liên châu Mỹ (PAHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng ở Trung và Nam Mỹ khi số ca bệnh khu vực này đã vượt quá 3,5 triệu người, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong.

Tại Việt Nam theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay nhiều bệnh truyền nhiễm trên cả nước gia tăng. Trong đó, có 10.196 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023); đã ghi nhận 130 ca mắc sởi, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cả nước cũng ghi nhận 118 ca mắc ho gà, tăng 6,8 lần so với cùng kỳ năm 2023.