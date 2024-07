Họp Ban tổ chức Giải vô địch vô địch trẻ và thiếu niên đẩy gậy, kéo co quốc gia năm 2024

BBK - Sáng 25/7, Ban tổ chức đăng cai Giải vô địch trẻ và thiếu niên đẩy gậy quốc gia lần thứ III; Giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ II/2024 tại tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp bàn, thống nhất một số nội dung.

Hội nghị do ông Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban tổ chức giải chủ trì; tham dự có các thành viên trong Ban tổ chức giải.

Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại buổi họp bàn

Giải vô địch trẻ và thiếu niên đẩy gậy quốc gia được tổ chức từ ngày 08 - 16/8/2024; Giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia diễn ra từ ngày 18 - 26/8/2024 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn. Dự kiến sẽ có trên 1.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong toàn quốc về tham gia thi đấu giải.

Để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn, thành công và tạo ấn tượng tốt với các đoàn ngoài tỉnh, Ban tổ chức đã thảo luận, thống nhất nhiều nội dung, trong đó nhấn mạnh đến việc khẩn trương hoàn thành các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho giải đấu; vệ sinh sạch sẽ khu vực Nhà thi đấu đảm bảo mỹ quan xanh sạch đẹp; cập nhật thường xuyên số lượng quân số các đoàn; cung cấp thông tin các cơ sở ăn uống của các đoàn cho Sở Y tế để thực hiện công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho vận động viên; tăng cường công tác truyền thông giải đấu trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo an ninh trật tự…

Mọi công tác chuẩn bị đến nay đã cơ bản hoàn thành, hứa hẹn một giải đấu sôi nổi, đoàn kết, chất lượng chuyên môn cao. Đây sẽ là tiền đề để tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đăng cai, tổ chức thành công Giải bóng chuyền U23 quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 9/2024./.