Tập huấn, triển khai đăng ký xe lần đầu qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình

BBK - Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn, triển khai các quy định về đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước cho công dân Việt Nam.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố và Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe trên địa bàn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Các đại biểu được lãnh đạo Phòng CSGT quán triệt, hướng dẫn những quy định, quy trình, nội dung mới theo quy định Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an; đồng thời được giải đáp những câu hỏi, thắc mắc, vấn đề chưa rõ để hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024, với nhiều điểm mới quan trọng. Trong đó việc triển khai quy trình thực hiện đăng ký xe trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công, trên Ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đăng ký lần đầu cho công dân Việt Nam, là một bước tiến quan trọng trong việc đổi mới về phương pháp, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe.

Theo Thông tư này, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Quy định này là một bước để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký xe, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Yêu cầu, điều kiện của thủ tục này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, để thực hiện các bước thao tác trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc cổng dịch vụ công./.