Thông qua nghị quyết thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Quang cảnh kỳ họp.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, một số sở ngành liên quan...

Ngày 28/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và ngày 16/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Trong đó, giao HĐND cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quy định mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để kịp thời tổ chức Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào ngày 01/7/2024; HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp để xem xét thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Vì vậy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu; tích cực thảo luận, bày tỏ quan điểm, chính kiến làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Sau lễ khai mạc, HĐND tỉnh làm việc tại hội trường nghe Tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thảo luận tại tổ và tại hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đến tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu; làm rõ khái niệm về thôn, tổ dân phố ở xã, phường, thị trấn; về số lượng hộ dân mỗi thôn, tổ để đủ điều kiện được thành lập tổ bảo vệ an ninh; đề nghị xem xét lại quy định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động liên thôn, tổ - nhất là những nơi có địa bàn rộng, ở xa, biệt lập; băn khoăn việc ghép những thôn, tổ không giáp ranh nhau để thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT sẽ gây khó khăn khi hoạt động. Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Bàn về mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, như: Mức tiền ăn, chế độ phụ cấp hỗ trợ kiêm nhiệm. Thảo luận về việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, như: Cân đối nguồn lực thực hiện Nghị quyết sau khi được thông qua…

Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành và đại biểu HĐND đã phân tích, nêu giải pháp đề xuất điều chỉnh các nội dung dự thảo Nghị quyết để phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và luật định.

Sau khi xem xét, thống nhất, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh cần có hướng dẫn việc thực hiện nghị quyết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Kịp thời quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố đến từng đơn vị hành chính cấp xã, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội thông tin rộng rãi nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành đến cử tri, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai nghị quyết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, thành viên UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024. UBND các cấp, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thường xuyên bám sát tình hình để cảnh báo người dân địa phương trong phòng, chống lụt bão, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản; ứng phó, xử lý kịp thời khi thiên tai xảy ra. Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 nghiêm túc, khách quan, an toàn, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm. Đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất tại các điểm thi; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số được tham gia kỳ thi đầy đủ. Chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu; giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh do não mô cầu để kịp thời cách ly, điều trị. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho Nhân dân biết và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

