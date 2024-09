Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) là cơn bão rất đặc biệt, hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Số liệu thống kê đến đầu giờ sáng 08/9, cả nước có ít nhất 10 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương và 13 người bị mất tích; 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ…

Tại Bắc Kạn, do chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn từ chiều ngày 06 đến sáng 07/9 có mưa dông rải rác, từ trưa chiều ngày 07/9 đến 11 giờ 30 ngày 08/9/2024 có mưa to đến rất to trên diện rộng; gió bão mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, cấp 7. Lượng mưa tính từ 19 giờ 00 ngày 07/9 đến 11 giờ 30 ngày 08/9/2024 phổ biến từ 50-165 mm. Lũ trên các sông đang lên hiện tại ở mức dưới báo động cấp 1, trên Sông Cầu tại Thác Giềng lũ xấp xỉ báo động cấp 2. Cập nhật tình hình thiệt hại đến 11h30 như sau:

Thiệt hại về người: Không có

Thiệt hại về nhà ở: 118 nhà bị tốc mái (Bạch Thông 16 nhà; Ngân Sơn 06 nhà; Chợ Mới 31 nhà; Ba Bể 21 nhà; Na Rì 37 nhà, TP Bắc Kạn 01 nhà; Chợ Đồn 06 nhà);

Thiệt hại về Nông nghiệp: 152,6 ha (Ba Bể 34,2 ha; Bạch Thông 20,15ha; Pác Nặm 0,6ha; Na Rì 54,53 ha,; Chợ Đồn 14,6ha; Chợ Mới 28,5 ha); hư hỏng 06 chuồng trại (Chợ Mới 03; Na Rì 03).

Thiệt hại về giao thông: Quốc lộ sạt lở 03 vị trí (QL3B) khối lượng khoảng 450 m3; cây đổ xuống đường 03 vị trí (QL 279); Tỉnh lộ 03 tràn bị ngập (đường 256 có 02 tràn bị ngập; đường 257b bị ngập 01 tràn); cây đổ xuống đường 04 vị trí (ĐT 257b); đường giao thông nông thôn bị sạt ta luy dương 07 vị trí với khoảng 630m3 đất, đá (Ba Bể 30m3, Na Rì 600m3).

Thiệt hại khác: 01 nhà xưởng bị sập mái 800m2 tại Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp (Nam Mẫu, Khang Ninh – Ba Bể, Nam Cường- Chợ Đồn).

Thiệt hại về các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình cơ sở hạ tầng khác các đơn vị, địa phương đang cập nhật báo cáo.

Đối với công tác bảo đảm hồ chứa cơ quan quản lý tổ chức ứng trực theo dõi, cập nhật thông tin đến thời điểm hiện tại các công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn. Riêng hồ chứa nước Nặm Cắt mực nước hồ đang lên nhanh, hiện tại ở cao trình +156.8, dưới mực nước dâng bình thường 6m (cao trình mực nước dâng bình thường +163.7m).