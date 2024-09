Toạ đàm "Tình cảm của cán bộ, chiến sĩ CAND với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

Đây là hoạt động do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì tọa đàm. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới 66 điểm cầu Công an cấp tỉnh, 228 điểm cầu Công an cấp huyện với hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Trước khi diễn ra toạ đàm, các đại biểu đã dành 1 phút tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, PGS.TS Lê Hải Bình khẳng định, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm, đặc biệt lãnh đạo chỉ đạo đối với lực lượng Công an nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lực lượng công an, lực lượng quân đội đoàn kết phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, là hai cánh vững chắc của một con chim bảo vệ gìn giữ hòa bình, ổn định để chúng ta tập trung phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, tọa đàm là dịp để CBCS CAND thể hiện sự kính trọng, quyết tâm học tập, rèn luyện và mãi mãi noi theo tấm gương trọn đời vì nước, vì dân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn lực lượng CAND tiếp tục quán triệt, hiểu biết sâu sắc hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cũng như quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các lĩnh vực: văn hoá, đối ngoại, ngoại giao; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Qua đó, nghiên cứu, vận dụng, sáng tạo vào các mặt công tác Công an, tạo lập môi trường hoà bình để phát triển đất nước.

Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu dự tọa đàm tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND; tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung và lực lượng CAND nói riêng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp CBCS CAND học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương và những huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Các tham luận tại tọa đàm tập trung làm rõ những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân, tình cảm của đồng bào chiến sĩ cả nước nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phương hướng, giải pháp cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương và những huấn thị của Tổng Bí thư đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa trên các phương diện: Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chỉnh đốn Đảng, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh và công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. "Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác phòng ngừa, điều tra các vụ án tham nhũng theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có ngoại lệ; điều tra một vụ, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng"./.