Trang bị kỹ năng phòng, chống tác hại thuốc lá cho nhân viên y tế thôn bản

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông tập huấn cho 50 nhân viên y tế thôn bản về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.

Chị Bàn Thị Hòa, nhân viên y tế thôn Nà Lồm, xã Đôn Phong (Bạch Thông) chia sẻ: "Trong thôn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, tình trạng uống rượu và hút thuốc lá diễn ra khá phổ biến. Ở thôn, hầu hết người dân chỉ hút thuốc lá truyền thống, nhưng hiện nay có một số bạn trẻ bắt đầu hút thuốc lá điện tử. Có thêm những kiến thức từ lớp tập huấn vừa mới diễn ra tại Trung tâm Y tế huyện, tôi sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu biết hơn việc hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe không chỉ bản thân mà ảnh hưởng đến người thân, cộng đồng”.

Anh Hoàng Văn Kiệm, nhân viên y tế thôn Lủng Chuông, xã Cao Sơn (Bạch Thông) cho biết: "Thông qua tập huấn giúp chúng tôi có thêm kiến thức cơ bản, hiểu rõ hơn về những tác hại của thuốc lá, biết cách tư vấn cai nghiện thuốc lá tốt hơn để tuyên truyền cho người dân trên địa bàn".

Theo bác sĩ Đoàn Mạnh Thịnh, Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn: “Hằng năm, ngoài tập huấn kỹ năng cho các đối tượng khác về PCTHCTL, đơn vị chú trọng xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn cho lực lượng y tế thôn, bản. Đây là lực lượng gần dân nhất, dễ tiếp cận và tuyên truyền cho người dân; một số nhân viên y tế thôn, bản là người dân tộc thiểu số nên việc truyền thông cho đồng bào dễ dàng hơn.

Chúng tôi tập trung cung cấp các kiến thức để họ hiểu rõ về tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai thuốc lá; các chính sách, pháp luật, nội dung quy định liên quan đến thuốc lá. Trọng tâm của các lớp tập huấn là giúp nhân viên y tế thôn, bản hiểu rõ những trở ngại khi người nghiện cai thuốc lá, cách giúp người nghiện giải quyết những trở ngại để có thể từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Qua đó, giúp nhân viên y tế thôn, bản có cách thức tư vấn phù hợp để người nghiện thuốc lá tích cực tham gia phác đồ điều trị cai nghiện”.

Theo bác sĩ Thịnh, hút thuốc lá có nguy cơ mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm. Các sản phẩm thuốc lá mới được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn là sản phẩm gây nghiện độc hại, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người sử dụng. Ngoài tác hại về sức khỏe, hút thuốc lá còn gây tác hại về kinh tế và môi trường sống.

Các sản phẩm thuốc lá mới sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất, có nguy cơ cao phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường, lối sống, hành vi của giới trẻ và an ninh trật tự xã hội. Chất nicotine trong thuốc lá là chất gây nghiện, được hấp thụ vào máu và ảnh hưởng đến não bộ trong khoảng 7 - 10 giây sau khi hút vào. Sau mỗi lần hít thuốc lá, nicotine gây tăng nhịp đập của tim, co thắt mạch máu, tăng mạch và huyết áp.

Theo phân loại mã số học quốc tế, nghiện thuốc lá không chỉ đơn giản là một thói quen, bởi nghiện nicotine nằm trong nhóm rối loạn tâm thần và hành vi. Về cơ chế gây nghiện thuốc lá, nicotine có trong thuốc lá sẽ giải phóng một số hoạt chất ở não gây sự sảng khoái, yêu đời, an tâm, thư giãn, tập trung, chú ý, tăng hiệu quả hoạt động trí óc, giảm cân cho người hút thuốc lá. Ngược lại, khi không hút thuốc lá, thiếu nicotine, người hút thuốc lá sẽ xảy ra tình trạng mất ngủ, trầm cảm, cáu gắt, bứt rứt, lo âu, giảm tập trung...

Hậu quả là người nghiện phải tiếp tục hút để duy trì được những cảm giác dễ chịu do hút thuốc lá mang lại, tránh né những cảm giác khó chịu do thiếu thuốc lá gây nên. Do đó, nghiện thuốc lá có đặc tính xảy ra nhanh, khó cai nghiện.

Được biết, trong năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã và đang tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác PCTHCTL cho nhiều đối tượng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTHCTL trên địa bàn tỉnh./.