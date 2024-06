Trao Giải Báo chí tỉnh Bắc Kạn lần thứ X

Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Giải Báo chí Bắc Kạn lần thứ X có 88 tác tác phẩm báo chí tham dự, trong đó có 19 tác phẩm báo in và tạp chí in; 23 tác phẩm báo điện tử; 20 tác phẩm báo nói; 26 tác phẩm báo hình. Kết quả có 25 tác phẩm xuất sắc, giành giải, trong đó 04 giải A, 09 giải B và 12 giải C.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A cho tác giả, nhóm tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, các tác phẩm đạt giải đều có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tính chiến đấu, sáng tạo trong cách thể hiện, có tác động tốt đến xã hội.

Đồng chí Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài PTTH Bắc Kạn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn phát động Giải Báo chí Bắc Kạn lần thứ XI.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn phát động Giải Báo chí Bắc Kạn lần thứ XI. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 07 hội viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài PTTH Bắc Kạn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn trao Kỷ niệm chương cho các hội viên.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ( người thứ 9 từ trái sang); lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo cơ quan báo chí tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt giải.

Đồng chí Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho tác giả đạt giải B.

Đồng chí Liêu Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao giải cho tác giả đạt giải B.