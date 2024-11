Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Đon

Tiết mục văn nghệ hát then - đàn tính của bà con thôn Nà Đon.

Tiết mục múa bát của bà con trong thôn.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Nhân dân thôn Nà Đon

Thôn Nà Đon hiện có 57 hộ với 280 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Kinh, Dao cùng đoàn kết sinh sống trên địa bàn. Trong năm, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động được các hộ gia đình trong khu dân cư đồng tình hưởng ứng, thực hiện sáng tạo trong lao động sản xuất; khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, để xây dựng khu dân cư luôn đảm bảo và giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế - xã hội luôn được ổn định và từng bước phát triển. Đến nay, thôn còn 14 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo.

Trong năm, thôn không có hộ vi phạm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; 100% số hộ đều đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa. Qua bình xét, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 55 hộ, đạt 96,49 %. Khu dân cư Nà Đon đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo và bà con nhân dân tham gia nhảy sạp trong ngày hội.



Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Nà Đon đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn bà con trong thôn tăng cường đoàn kết, đồng lòng hơn nữa để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, địa phương cần có phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình cụ thể giúp các hộ nghèo sớm vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Các đại biểu của tỉnh, huyện chung vui tham gia giã bánh giầy tại ngày hội.

Bên cạnh đó, chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp; chăm lo cho con em có điều kiện tốt nhất để học tập, rèn luyện. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần; tích cực rèn luyện thể dục thể thao giữ gìn sức khỏe; thôn không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, bình yên, xã hội an toàn.../.