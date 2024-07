BBK - Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ là biện pháp trọng tâm, cốt lõi để bảo vệ hệ thống thông tin theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số.

Ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Chỉ thị nêu: Trong hơn 07 năm triển khai thi hành Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng thực thi pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp ở mức cơ bản, đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn gần 40% hệ thống thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương chưa hoàn thành việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg, ngày 23/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2622/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình "4 lớp", đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; ưu tiên đề xuất sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện xong việc kiện toàn, đổi tên Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh thành Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và tổ chức đội theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Trong đó, rà quét các hệ thống, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin; lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin; triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin cần thiết…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty BKAV hoàn thành việc cài đặt phần mềm phòng chống mã độc Bkav Endpoint cho các đơn vị, địa phương của tỉnh, cụ thể đã có 3.455 máy tính được cài đặt phần mềm. Qua thống kê của đơn vị này, từ ngày 25/12/2023 đến ngày 06/5/2024, phần mềm đã kịp thời phát hiện, xử lý 1.758 máy tính nhiễm virus, 2.199 máy tính có lỗ hổng phần mềm, ngăn chặn 108 máy tính có kết nối nguy hiểm. Thông qua đó góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho các thiết bị, hệ thống thông tin của tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Qua theo dõi và giám sát trên không gian mạng, hiện nay Cục An toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện có xu hướng tấn công mạng tăng cao, đặc biệt là tấn công mã hóa tống tiền. Một số cơ quan, đơn vị trên toàn quốc đã bị tấn công, gây sự cố về gián đoạn hoạt động cũng như thiệt hại về vật chất, hình ảnh…

An toàn hệ thống thông tin giữ vị trí cốt lõi, ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, hiểu rõ về những nguy cơ mất an toàn, không lơ là chủ quan trước những chiêu thức của tội phạm mạng./.