Bắc Kạn: 01 Nghệ nhân dân gian được tuyên dương toàn quốc

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Đặc biệt, hội nghị có sự góp mặt của 112 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Bắc Kạn có 01 đại biểu được tuyên dương, tặng Bằng khen là Nghệ nhân dân gian Văn Tiến Khởi, thôn Khuổi Tặc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn. Ông là người mở các lớp truyền dạy hát Then - đàn Tính cho các thế hệ tại địa phương; chế tác sản xuất nhạc cụ đàn tính để phục vụ cho người đam mê hát Then - đàn Tính và khách du lịch; đặt lời mới cho các tác phẩm hát then và hát lượn để sử dụng và truyền dạy cho các học trò.

Những thành tích nổi bật của Nghệ nhân dân gian Văn Tiến Khởi: - Giải Ba trình diễn tiết mục then cổ "Mác ngòa" tại Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ III, năm 2009. - Giải Ba trình diễn tiết mục hát then "Chứ cần hát lượn nàng ới" trong "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, năm 2010. - Giải A trình diễn tiết mục then cổ "Chứ công pỏ mẻ" tại Liên hoan hát Then đàn Tính toàn quốc lần thứ IV, tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2012. - Huy chương Vàng Hội diễn “Đàn, Hát dân ca 3 miền” năm 2018 tại Quảng Ninh. - Giải A Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018. - Giải B Liên hoan Nghệ thuật Hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018, tại tỉnh Hà Giang.

Từ năm 2008 đến nay, Nghệ nhân dân gian Văn Tiến Khởi đã tổ chức được 15 lớp học truyền dạy hát Then - đàn Tính với tổng số 85 học trò tham gia. Thông qua các lớp truyền dạy, học trò của ông đã nắm bắt được kỹ thuật, trình diễn tốt các bài hát Then - đàn Tính. Ngoài ra, ông còn tham gia các hội diễn, liên hoan, ngày hội văn hóa các dân tộc... cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, giành được nhiều giải cao…/.