Bắc Kạn chịu nhiều thiệt hại từ cơn bão số 3

BBK - Do chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nhiều khu vực trong tỉnh Bắc Kạn có mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19 giờ 00 ngày 07/9 đến 15 giờ 00 ngày 08/9/2024 phổ biến từ 100-202,6mm. Lũ trên các sông đang lên hiện tại ở mức báo động cấp 1, trên Sông Cầu tại Thác Giềng lũ trên báo động cấp 2 là 0,59m.

Cây đổ chắn ngang đường giao thông.

Tình hình mưa lũ và thiệt hại tại các địa phương.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tình hình thiệt hại do bão số 3 từ ngày 07 đến 16h00 ngày 08/9/2024 như sau: Toàn tỉnh có 212 nhà bị tốc mái (Bạch Thông 35 nhà; Ngân Sơn 13 nhà; Chợ Mới 31 nhà; Ba Bể 43 nhà; Na Rì 79 nhà, TP. Bắc Kạn 05 nhà; Chợ Đồn 06 nhà); 11 nhà phải di dời khẩn cấp (Na Rì 08 nhà, Ba Bể 03 nhà); 06 nhà bị cô lập do nước lũ tại huyện Na Rì. Rất may toàn tỉnh không có thiệt hại về người.

Tại khu vực đèo Áng Toòng.

Đối với nông nghiệp, diện tích bị thiệt hại là trên 290ha (trong đó Ba Bể 45,3ha; Bạch Thông 22,1ha; Pác Nặm 0,6ha; Na Rì 135,5ha; Chợ Đồn 57,4ha; Chợ Mới 28,5ha); hư hỏng 16 chuồng trại (Chợ Mới 03, Na Rì 09, Chợ Đồn 04).

Tại Quốc lộ sạt lở 03 vị trí (QL3B) khối lượng khoảng 450m3; cây đổ xuống đường 03 vị trí (QL 279); Tỉnh lộ có 03 tràn bị ngập (đường 256 có 02 tràn bị ngập; đường 257b bị ngập 01 tràn); cây đổ xuống đường 04 vị trí (ĐT 257b), Sạt lở đất đá khoảng 190.000m3 trên 15 tuyến tỉnh lộ; đường giao thông nông thôn bị sạt ta luy dương 29 vị trí với khoảng 1.375m3 đất, đá ( trong đó nhiều nhất là Na Rì 1.365m3), sạt lở ta luy âm khoảng 10m tại Ba Bể.

Có 30 công trình thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp, xói lở đập, sân tiêu năng; bên cạnh đó còn các thiệt hại khác như: 01 nhà xưởng bị sập mái 800m2 tại Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; 03 cột điện bị nghiêng, hư hỏng (huyện Na Rì); Trường học bị tốc mái 03 điểm (Na Rì, Pác nặm, Bạch Thông); Sạt lở ta luy dương: Trụ sở UBND xã 01, công an xã 02, trạm y tế xã 02, nhà văn hóa 02; khu dân cư 01 (huyện Na Rì). Ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp (Nam Mẫu, Khang Ninh – Ba Bể, Nam Cường- Chợ Đồn). Ước tổng thiệt hại khoảng 98.000 triệu đồng.

Một số hình ảnh về ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.../.