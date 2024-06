Bắc Kạn chuẩn bị thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID

Theo đó, từ nay đến 01/7, UBND tỉnh nghiên cứu tài liệu mô hình kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID kèm theo Văn bản số 4031/TCTTKĐA. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (thiết bị hỗ trợ, nhân lực...) để triển khai cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

Từ 01/7/2024 bắt đầu triển khai thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; việc khai thác phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung phát sinh, khi có hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện kết nối Hệ thống quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

Chủ động hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID (tại Văn bản số 4031/TCTTKĐA ngày 20/5/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP về chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết (thiết bị hỗ trợ, nhân lực thực hiện...) để triển khai cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID được nhanh chóng, thông suốt.

Đẩy mạnh số hóa, làm sạch thông tin trong Cơ sở dữ liệu LLTP theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống để phục vụ tra cứu trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến tiện ích trên ứng dụng VNeID; tuyên truyền hướng dẫn việc triển khai thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; việc khai thác phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID... ngay khi triển khai chính thức cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên cả nước.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 4839/UBND-NCPC ngày 28/7/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID để cán bộ, công chức, viên chức, người dân được biết và thực hiện…/.