Bắc Kạn sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Học sinh Trường THPT Phủ Thông (Bạch Thông) trong giờ ôn thi.

Năm 2024, Điểm thi Trường THPT Phủ Thông (Bạch Thông) có 232 thí sinh đăng ký dự thi với 11 phòng thi. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của điểm thi đã cơ bản hoàn tất. Cùng với công tác chuẩn bị thi, nhà trường tổ chức ôn tập cho học sinh đến hết ngày 22/6.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phủ Thông đánh giá về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 toàn tỉnh Bắc Kạn có trên 3.200 thí sinh đăng ký dự thi tại 14 điểm thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã và đang được thực hiện theo kế hoạch.

Ông Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin: Đến thời điểm này, các nhà trường trong tỉnh đã hoàn thành kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Việc bố trí thời lượng ôn tập đối với từng môn học khá phù hợp; nội dung ôn tập theo chương trình giáo dục THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Đối với việc lựa chọn địa điểm in sao đề thi, Sở GD&ĐT thực hiện cách ly triệt để 3 vòng độc lập theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc bảo quản đề thi từ khi nhận và bài thi trong từng buổi thi sẽ được niêm phong, cất giữ trong tủ tại phòng đề thi, bài thi của điểm thi theo đúng quy định, có công an bảo vệ 24/24 và 01 Phó trưởng Điểm trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.

Các điểm thi bố trí, sắp xếp đủ phòng thi và bàn ghế trong phòng thi; bảo đảm đủ chỗ ngồi, khoảng cách giữa các thí sinh theo quy định; bố trí phòng bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, năm nay tại mỗi Điểm thi, cùng với lực lượng bảo vệ; lực lượng công an hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự trong kỳ thi, tại hai điểm thi: Trường THPT Bắc Kạn và Trường PTDTNT THPT tỉnh Bắc Kạn có thêm kiểm soát viên quân sự tham gia hỗ trợ bảo đảm an toàn trong kỳ thi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.