Bạch Thông phát triển bền vững sản phẩm OCOP

Công ty TNHH Phja Food quảng bá sản phẩm tại Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông.

Huyện Bạch Thông đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ Chương trình OCOP như cấp vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất... tiếp cận nguồn nguyên liệu chất lượng cao, xây dựng hệ thống chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Do vậy Chương trình đã thu hút được nhiều chủ thể tham gia và ngày càng có nhiều sản phẩm OCOP.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 34 sản phẩm OCOP từ đạt 3 sao và 4 sao. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, huyện luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương trên các phương tiện thông tin; tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các lễ hội, tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại, nhà hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh…

Khách hàng tham quan, trải nghiệm sản phẩm của các hợp tác xã tại Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông 2025.

Để sản phẩm OCOP được nhiều người tiêu dùng biết đến, các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã chú trọng việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Là hợp tác xã có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất trên địa bàn, trong thời gian qua cùng với việc đầu tư trang thiết bị phục vụ chế biến, sản xuất các sản phẩm cũng như bao bì mẫu mã sản phẩm. Điển hình như Hợp tác xã Thiên An, xã Vi Hương đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh như tham gia các hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm; giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội…

Chị Hoàng Thị Nương, thành viên Công ty TNHH Phja Food (Bạch Thông) cho biết: “Hiện nay ngoài quảng bá, bày bán các sản phẩm của hợp tác xã, chúng tôi còn lựa chọn, bán nhiều sản phẩm OCOP của các hợp tác xã khác trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là vào các dịp tết, lễ hội. Thông qua trưng bày giới thiệu các sản phẩm nhằm giới thiệu đến khách hàng trong và ngoài tỉnh những sản phẩm OCOP phẩm uy tín, chất lượng của huyện Bạch Thông”.

Thông qua việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà nhiều sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc trưng của địa phương đã phát triển mạnh và có đơn đặt hàng duy trì thường xuyên ở trong và ngoài tỉnh như: Sản phẩm của HTX Thiên An, An Bình, Tổ hợp tác Chè Bản Dao, Tổ hợp tác Phiêng An, Tổ hợp tác Quân Hà, Tổ Hợp tác Đức Minh, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao BK FOODS, Hợp tác xã Đại Hà…

Từ việc sản xuất sản phẩm OCOP đã góp phần làm thay đổi tư duy trong sản xuất của người dân, hợp tác xã, từng bước chuyển đổi từ quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín. Qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức bật cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Ông Hà Ngọc Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông cho biết: “Giải pháp trọng tâm của huyện là tập trung phát triển các sản phẩm có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu của địa phương, văn hóa và tri thức bản địa nhằm phát huy nội lực, sức sáng tạo, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa gắn với cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững. Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn huyện”./.