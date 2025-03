Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới cùng chuỗi các sự kiện

Bảo vệ tốt nguồn nước là nhiệm vụ không của riêng ai để duy trì sự sống cho mỗi chúng ta. Trong ảnh, đầu nguồn sông Cầu nguồn nước đang có tín hiệu tích cực khi rừng đầu nguồn được bảo vệ.

Ngày Nước thế giới năm 2025 khuyến khích trao đổi kiến thức và các hoạt động thực hành tốt nhất liên quan đến các chiến lược bảo tồn và thích ứng với sông băng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện nay sông băng và tảng băng dự trữ khoảng 70% nước ngọt toàn cầu và có gần 2 tỷ người sống dựa vào nước từ sông băng, tuyết tan và nước chảy từ núi để sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và năng lượng. Sự tan chảy sông băng kéo theo mực nước biển dâng cao hơn khoảng 20 cm so với năm 1900, gây ra nhiều rủi ro về nguồn nước cho các cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực và tác động đến kinh tế toàn cầu.

Tại Việt Nam, tài nguyên nước phụ thuộc nhiều vào các nguồn nước quốc tế và đang đứng trước thách thức về an ninh nguồn nước do các quốc gia thượng nguồn. Vì vậy, quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, thống nhất giữa số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu là những nguyên tắc cơ bản và tối ưu mà Việt Nam và các nước trên thế giới vẫn đang áp dụng trong quản lý tài nguyên nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, góp phần giải quyết khủng hoảng nước toàn cầu.

Cũng trong dịp này, Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2025 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “Closing the Early Warning Gap Together” - “Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện” nhằm kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường năng lực quốc gia và thúc đẩy hợp tác ở mọi cấp độ, đảm bảo cho hệ thống cảnh báo sớm hoạt động hiệu quả từ quy mô toàn cầu đến quy mô địa phương, góp phần rút ngắn khoảng cách trong dự báo, cảnh báo thiên tai giúp các nhà hoạch định chính sách tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cộng đồng; giúp cộng đồng dễ tiếp cận, chủ động hành động sớm góp phần bảo vệ thành quả lao động sản xuất của nhân dân, xây dựng một thế giới an toàn, bền vững trước thiên tai.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Green Transition - Green Future” - “Chuyển dịch Xanh, tương lai Xanh” nhấn mạnh quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, thúc đẩy quy trình chuyển đổi xanh với các mô hình kinh tế xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh; kêu gọi toàn xã hội, bao gồm cộng đồng và các doanh nghiệp cùng thực hiện hành động thiết thực vì một tương lai xanh và phát triển bền vững. Giờ Trái đất năm 2025 sẽ diễn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 22/3/2025.