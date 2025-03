Nhiều diện tích sản xuất đối mặt với tình trạng khô hạn

Ông Chứ Văn Dũng, ở thôn Chè Cọ, xã Côn Minh (huyện Na Rì) phải kéo vòi dẫn nước từ khe về để tưới cho ngô.

Nông dân chật vật đối phó với khô hạn

Huyện Na Rì có hơn 400ha có nguy cơ khô hạn, trong đó khoảng 44ha không thể sản xuất. Hiện nay rất nhiều cánh đồng lúa, ngô, dong riềng đang thiếu nước nghiêm trọng, không đảm bảo nguồn nước để cày cấy, nhiều diện tích ngô dưới ruộng, trên đồi đã mọc được 3 - 5 lá đang thiếu nước tưới.

Hình ảnh người nông dân phải tự kéo vòi dài hàng trăm mét để dẫn nước từ khe suối về ruộng đã và đang diễn ra phổ biến. Ông Chứ Văn Dũng ở thôn Chè Cọ, xã Côn Minh (huyện Na Rì) có gần 1.000m2 ngô ruộng, cây hiện đã 3-4 lá nhưng nửa tháng nay khô hạn kéo dài khiến cây có nguy cơ chết héo. Ông buộc phải tìm cách kéo nước bằng vòi dẫn từ trong khe về ruộng để cứu ngô.

Không riêng Na Rì, tình trạng thiếu nước đang xảy ra phổ biến ở nhiều huyện khác trong tỉnh. Theo thống kê từ Phòng Thủy lợi và phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), toàn tỉnh hiện có hơn 1.600ha diện tích vụ xuân có nguy cơ thiếu nước, bị hạn, trong đó huyện Na Rì chiếm hơn 440ha, Chợ Mới gần 400ha, huyện Ba Bể 277ha, Chợ Đồn hơn 200ha, Bạch Thông 150ha…

Chị Sằm Thị Huyền, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông vụ xuân này phải tăng cường máy bơm để lấy nước phục vụ sản xuất.

Hiện tại, do không có mưa, mực nước tại các ao hồ, sông, suối đang mức thấp, ảnh hưởng lớn đến việc tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp. Bà Sằm Thị Huyền, xã Quân Hà (Bạch Thông) chia sẻ: “Năm nay, thời tiết khắc nghiệt, đã nhiều ngày không có mưa nên không đủ nước để cày bừa. Tôi đã phải mua máy bơm và đường ống để bơm nước từ dưới khe suối lên ruộng. Ngày nào cũng phải bơm vài tiếng, sau 3 ngày khoảng 2.000m2 ruộng mới đủ nước để cấy”. Do thiếu nước, vụ lúa của gia đình bà Huyền buộc phải cấy chậm hơn so với mọi năm.

Tăng cường các giải pháp phòng chống hạn

Trước tình hình khô hạn đang diễn ra gay gắt, các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi cần tăng cường vận hành hệ thống kênh mương, điều tiết nước hợp lý để đưa nước về các khu vực xung yếu kịp thời. Ngoài ra, chính quyền các xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước và sử dụng hiệu quả nguồn nước hiện có.

Cùng với đó, bà con cần chủ động thích ứng bằng cách sử dụng các phương pháp tưới tiêu hợp lý, tưới luân phiên, hoặc chuyển đổi sang cây trồng có khả năng chịu hạn tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu tình trạng khô hạn kéo dài thêm, thời tiết không có mưa, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng là rất cao. Bà con cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và chuẩn bị các phương án đối phó với tình trạng hạn hán để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Một ruộng ngô bị khô hạn tại huyện Na Rì