Bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn

BBK - Sáng 10/01, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức bàn giao và gắn biển nhà tình nghĩa cho gia đình Thiếu úy Bế Công Tuyền, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng CSCĐ Công an tỉnh bàn giao và gắn biển nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Bế Công Tuyền.

Dự buổi lễ có Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương xã Thuần Mang.

Sau hơn 03 tháng khởi công, xây dựng công trình, ngôi nhà của gia đình đồng chí Tuyền đã hoàn thiện với tổng kinh phí được Bộ Công an hỗ trợ 150 triệu đồng; Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ từ quỹ do cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đóng góp số tiền 15 triệu đồng.

Đồng chí Bế Công Tuyền là cán bộ Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, gia đình hiện đang cư trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Gia đình thuộc hộ nghèo, đồng chí đang sinh sống cùng bố đẻ, vợ và 02 con sinh đôi tháng 12/2023. Mẹ đẻ của thiếu úy Tuyền đã mất do bệnh nặng vào năm 2022. Bố đẻ của anh là Công an viên bán chuyên trách đã công tác 24 năm, sức khỏe yếu và thường xuyên phải đi khám, điều trị. Ngôi nhà của gia đình ở đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có kinh phí để xây dựng.

Tại lễ bàn giao, thiếu úy Bế Công Tuyền xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí, đồng đội, đã giúp gia đình xây dựng được ngôi nhà kiên cố.

Nhân dịp này, Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động đã tặng gia đình đồng chí Tuyền những phần quà để hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn là một việc làm ý nghĩa, góp phần thực hiện chủ trương "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước" theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khắc phục khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ./.