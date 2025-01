Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2025

Toàn cảnh Chương trình.

Dự Chương trình có các đồng chí: Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ngọc Văn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cùng gần 200 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân,

mừng quê hương, đất nước đổi mới.

Tại Chương trình, Công đoàn Viên chức tỉnh thông tin đến đoàn viên, người lao động về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Phát biểu chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chúc Tết tới cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Tỵ, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, bình an, may mắn, an khang, thịnh vượng tới toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tết nguyên đán Ất Tỵ đã cận kề, nhiệm vụ ưu tiên trước hết là các cấp công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tình hình quan hệ lao động, việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động; giám sát việc thực thi về chế độ tiền lương, thưởng tết theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ; tập trung nguồn lực của chuyên môn, công đoàn cơ sở để chăm lo tết cho cán bộ, công chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Các đại biểu trao tiền hỗ trợ tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, thu nhập thấp thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh được nhận tiền mặt hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người, nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ./.