Bắt đối tượng truy nã sau 37 năm lẩn trốn

Đối tượng Trần Xuân Dương tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 15/9/1987 Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Lệnh truy nã số 294/LTN, truy nã trên toàn quốc đối với Trần Xuân Dương về tội “giết người”. Trong 37 năm qua, để che mắt lực lượng chức năng, đối tượng truy nã Trần Xuân Dương bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phố và chuyển đến sinh sống tại tổ 16, Ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với vỏ bọc mới, mang họ tên là Phan Minh Quảng, sinh năm 1965, quê quán tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tại đây, đối tượng là lao động tự do.

Hành trình trốn truy nã của đối tượng Dương đã dừng lại khi Công an tỉnh Bắc Kạn lên kế hoạch tập trung xác minh, rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bằng được các đối tượng truy nã, truy tìm, nhất là truy nã thuộc diện “trốn sâu, trốn lâu, trốn kỹ”. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an địa phương đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trần Xuân Dương khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai./.