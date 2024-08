Các "kình ngư" Australia thống trị 200m tự do nữ

BBK- Trong ngày thi đấu hôm qua (31/7), đội tuyển bơi của Australia tiếp tục gây tiếng vang lớn trên đường đua xanh khi có hai vận động viên (VĐV) giành Huy chương vàng (HCV) và Huy chương bạc ở nội dung 200m tự do nữ. Ở môn cầu lông, tay vợt Đức Phát của Việt Nam tạo được ấn tượng ở trận đầu ra quân, trong khi Nguyễn Thùy Linh phải dừng bước.

Mollie O'callaghan (bên phải) và đồng đội. (Ảnh ABC.AU.AU)

Cuộc đua chung kết 200m tự do nữ tại Olympic Paris 2024 thực tế chỉ là cuộc đối đầu nội bộ giữa hai VĐV người Australia là Ariarne Titmus và Mollie O’Callaghan.

O’Callaghan xếp thứ 5 trong 50m đua ban đầu và vẫn giữ nguyên thứ tự sau 100m, nhưng cô bắt đầu vươn lên thứ 3 sau 150m và bứt phá tốc độ cao nhất ở 50m cuối. Với thành tích chung cuộc 1 phút 53,27 giây, cô đã về đích nhanh hơn Titmus gần 0,54 giây trong 50m cuối cùng. Điều đáng nói Titmus là người đã lập kỷ lục Olympic Tokyo 2020 (1 phút 53,50 giây) và mới phá kỷ lục thế giới hồi tháng 6 vừa qua (1 phút 52,23 giây). Thật dễ dàng để thấy Titmus dày dạn về kinh nghiệm và thành tích, còn O’Callaghan là VĐV trẻ mới nổi, nhưng họ đã cùng nhau cạnh tranh một cách bình đẳng để khẳng định mình là một trong những VĐV bơi giỏi nhất thế giới.

* VĐV Daniel Wiffen đã giành HCV đầu tiên cho đoàn Ireland tại Olympic Paris 2024 trên đường đua xanh ở nội dung 800m tự do nam sau 28 năm. Wiffen đã vượt qua VĐV Gregorio Paltrinieri của Italia ở vòng đua cuối cùng với vẻ mặt vẫn tươi tắn như khi bắt đầu cuộc đua căng thẳng. Anh giành chiến thắng khi về đích hết 7 phút 38,19 giây, áp đảo đương kim vô địch Olympic Bobby Finke (7 phút 38,75 giây) của Mỹ. Thành tích của Daniel Wiffen đã phá kỷ lục Olympic của VĐV người Ukraine thiết lập ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 (7 phút 41,28 giây). Trước Thế vận hội này, thành tích bơi lội cao nhất của Ireland chỉ có nữ VĐV Michelle Smith de Bruin, giành được 3 HCV và 1 Huy chương đồng tại Olympic Atlanta 1996.

Wiffen đã rơi nước mắt trên bục nhận HCV khi quốc ca Ireland vang lên ở La Defense Arena. Người hâm mộ Ireland đang kỳ vọng "kình ngư" của mình sẽ giành thêm một HCV ở nội dung 1.500m nam vào chủ nhật tới.

* Sau vòng đấu bảng, các cặp đấu tứ kết môn bóng đá nam tại Olympic Paris 2024 đã được xác định và vòng đấu này sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/8. Ở bảng A, dù đã sớm có vé đi tiếp, nhưng chủ nhà là đội tuyển Olympic Pháp vẫn thể hiện quyết tâm cao bằng trận thắng Olympic New Zealand 3-0 để giành ngôi nhất bảng. Kết quả này đưa đội bóng được dẫn dắt bởi cựu tiền đạo Thierry Henry vào tứ kết và sẽ chạm trán đội tuyển Olympic Argentina (nhì bảng B) cũng là một trong các ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, với ngôi nhất bảng B, tuyển Olympic Morocco sẽ chạm trán đối thủ Olympic Mỹ, đội nhì bảng A. Hai cặp tứ kết còn lại được xác định là giữa các đội tuyển Olympic: Nhật Bản (nhất bảng D) gặp Tây Ban Nha (nhì bảng C) và Ai Cập (nhất bảng C) gặp Paraguay (nhì bảng D).

* Ngày 31/7, tay vợt cầu lông nam Lê Đức Phát của Việt Nam đã có trận ra quân ấn tượng tại Olympic Paris 2024 với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước tay vợt Fabian Roth của Đức cùng một tỷ số 21-10 sau hai ván đấu. Đức Phát (xếp hạng 70 thế giới) được đánh giá nhỉnh hơn Fabian Roth (xếp hạng 82). Trước đó, anh từng thắng tay vợt người Đức hồi cuối tháng 3 năm nay tại giải đấu mở rộng của Ba Lan. Ván một là màn rượt đuổi điểm số giữa Đức Phát và Fabian Roth, nhưng sau đó, tay vợt của Việt Nam đã dần tạo ra khoảng cách 10-7 với đối thủ. Sau đó, anh giành điểm liên tục và kết thúc bằng chiến thắng. Trong ván thứ hai, Đức Phát vẫn duy trì thế trận lấn lướt và vượt lên dẫn trước để tiếp tục có được một thắng lợi thuyết phục.

Tay vợt Đức Phát của Việt Nam trong trận ra quân tại Olympic Paris 2024.(Ảnh AFP)

* Chiều qua, tay vợt Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) đã bước vào thi đấu với Beiwen Zhang của Mỹ (hạng 11) trong trận tranh ngôi nhất bảng K để vào vòng knock-out môn cầu lông nội dung đơn nữ. Mặc dù đã từng thắng Zhang ở giải cầu lông Phần Lan mở rộng trong năm 2023, nhưng may mắn đã không đến với Thùy Linh ở trận đấu này. Thùy Linh đã phải dừng bước để Beiwen Zhang đoạt vé vào vòng loại trực tiếp với ngôi nhất bảng K.

* Tay chèo Phạm Thị Huệ đã thi đấu bán kết nhóm C/D xếp hạng từ 13 đến 24 môn rowing đơn nữ hạng nặng. Do suy giảm thể lực trong những vòng đấu trước đó, Huệ không thể bứt phá và về đích cuối cùng với thời gian 8 phút 22 giây 85. Kết quả này đưa Phạm Thị Huệ vào lượt đua cuối ở nhóm D, phân định thứ hạng từ 19 đến 24 vào chiều 2/8.