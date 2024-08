Các quy định của pháp luật về người thực hiện trợ giúp pháp lý, trợ giúp viên pháp lý

Hỏi: Tôi bị khởi tố bị can về tội “Hủy hoại rừng”, do thuộc diện được trợ giúp pháp lý, tôi được cơ quan Công an hướng dẫn viết đơn yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng bào chữa trong quá trình giải quyết vụ án. Vậy tôi muốn hiểu các quy định của pháp luật về người thực hiện trợ giúp pháp lý?